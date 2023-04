Lewandowski wypuści trofeum z rąk? Sytuacja się pogarsza. Rywal mocno goni

Robert Lewandowski się odblokował - to nie ulega wątpliwości. Polskiemu napastnikowi przed środowym meczem z Rayo Vallecano wytykano, że na przestrzeni poprzednich dziesięciu spotkań trafiał do siatki tylko przeciwko Elche, które szykuje się do spadku do Segunda Division. "Lewy" dobrze zareagował na krytykę. Pokonał bramkarza i na Vallecas, i w sobotniej konfrontacji na Spotify Camp Nou z Realem Betis.

Snajper "Dumy Katalonii" na przestrzeni kilku dni poprawił więc swój dorobek o dwa gole, ale Karim Benzema przebił to osiągnięcie w rywalizacji z Almerią. Real Madryt wygrał 4:2, a Francuz trafił do siatki aż trzykrotnie. Powtórzył tym samym swój wyczyn z 2 kwietnia, kiedy to "Królewscy" zmiażdżyli Real Valladolid aż 6:0. Należy także przyznać, że zrobił to samo przeciwko Barcelonie, ale miało to miejsce w rewanżowym półfinale Copa del Rey.