Lewandowski wyleciał do Arabii. A jednak taka wiadomość. Zero wątpliwości

Robert Lewandowski wraz z Wojciechem Szczęsnym i całą drużyną FC Barcelona wyleciał do Arabii Saudyjskiej, by walczyć o obronę trofeum w rozgrywkach Superpucharu Hiszpanii. Tymczasem wciąż nie milkną echa dotyczące tego, co kapitan reprezentacji Polski zrobił w ostatnim meczu z Espanyolem. Głos w tej sprawie zabrała legenda jednego z polskich klubów, która jeszcze niedawno szalała na boiskach Ekstraklasy. I w kwestii najbliższej przyszłości "Lewego" przekazała jednoznaczną wiadomość.

Mężczyzna w stroju sportowym FC Barcelony siedzi w fotelu samolotu, na jednym ujęciu uśmiecha się szeroko i zaciśniętą pięścią okazuje radość.
Robert Lewandowski podczas podróży do Arabii Saudyjskiej wraz z FC Barcelonax.com @FCBarcelonaESP/Twitter

Nowy rok to i nowe wyzwania. Te czekają w najbliższym czasie FC Barcelona, która powalczy w tym tygodniu o pierwsze trofeum w bieżącym sezonie - Superpuchar Hiszpanii. Turniej - podobnie jak przed rokiem - zostanie rozegrany w Dżuddzie, a "Duma Katalonii" poleciała do Arabii Saudyjskiej w roli obrońcy tytułu.

W środowym półfinale podopieczni trenera Hansiego Flicka zmierzą się z Athletikiem Bilbao. Dzień później o drugie miejsce w finale zagrają dwie ekipy z Madrytu - Real oraz Atletico.

    Na pokładzie samolotu Barcy lecącego z Półwyspu Iberyjskiego na Arabski show zrobili Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski, wprowadzając humorystyczny polski wątek do mediów społecznościowych swojego klubu.

    FC Barcelona udanie weszła w nowy rok, notując prestiżową wygraną 2:0 w derbach nad Espanyolem. Wynik tego spotkania ustalił Robert Lewandowski, trafiając do siatki w 90. minucie. Dla Polaka było to niezwykle ważne trafienie, kończące jego ligową posuchę. 37-latek czekał na gola w La Liga od 22 listopada, czyli łącznie dokładnie 42 dni.

    FC Barcelona w Arabii Saudyjskiej. A tu takie słowa o Robercie Lewandowskim

    Czy po przełamaniu "Lewy" pójdzie za ciosem, notując serię udanych występów zwieńczonych golem? Wątpliwości w tym względzie nie ma znany z polskich boisk Igor Angulo, który swoimi przemyśleniami podzielił się w rozmowie z "Super Expressem".

    Jestem przekonany, że tak. Wielcy snajperzy miewają gorsze serie, ale gdy znów zaczynają strzelać, to bardzo szybko odzyskują pewność siebie. Lewandowski udowadniał to przez całą karierę. Oczywiście mam nadzieję, że... nie strzeli gola z Athletikiem
    przekazał błyszczący niegdyś w barwach Górnika Zabrze wychowanek baskijskiego klubu

    Emerytowany już 41-letni snajper skomplementował przy tym to, jak Robert Lewandowski zachował się w sobotę w polu karnym Espanyolu.

    - To był gol typowego, rasowego napastnika. Był czujny, świetnie odczytał przebieg akcji i pojawił się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Takie zagrania pokazują, że nawet jeśli gra mniej minut, to wciąż ma niesamowitego nosa do bramek - powiedział.

    I dodał: - Lewandowski zawsze był drapieżnikiem pola karnego. Żyje z goli, wie, gdzie się ustawić i ma niesamowitą zdolność do wykończenia akcji, mając jedną lub dwie okazje.

    Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
    Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
