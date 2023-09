Lewandowski wyląduje na ławce rezerwowych? Trener nie zamierza tego kryć

La Liga wraca do gry, a kilka dni później startuje faza grupowa Ligi Mistrzów. W tej sytuacji Barcelonę czeka bardzo napięty terminarz, do którego już teraz przygotowuje się trener Xavi Hernandez. Szkoleniowiec zdradził, że wkrótce zacznie roszady w składzie i niewykluczone, że dotkną one Roberta Lewandowskiego. - Odpoczną niektórzy piłkarze, którzy wrócili ze zgrupowań reprezentacji - zapowiada Hernandez.