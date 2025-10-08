Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski wyjechał, w Barcelonie zawrzało. Głośno o karze od Hansiego Flicka

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski był jednym z najmocniej krytykowanych zawodników Barcelony po wstydliwej porażce 1:4 z Sevillą. Hansi Flick był bardzo rozczarowany postawą swoich podopiecznych, którzy zanotowali zdaniem wielu najgorsze 45 minut pod wodzą Niemca. Dopiero gdy "Lewy" wyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski, w Barcelonie zrobiło się głośno o karze, jaką zdecydował się zastosować szkoleniowiec "Dumy Katalonii".

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski i Hansi FlickMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP / ZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Piłkarze Barcelony na czele z Robertem Lewandowskim z pewnością będą chcieli jak najszybciej zapomnieć o feralnym spotkaniu z Sevillą. "Duma Katalonii" została upokorzona i przegrała na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan 1:4. Wynik mógł być zgoła inny, gdyby "Lewy" wykorzystał rzut karny przy stanie 2:1 dla rywala. Ale tak się nie stało.

Polak wykonał jedenastkę fatalnie - uderzył obok bramki. Niedługo później rywale podwyższyli prowadzenie. Poza 37-latkiem fala krytyki wylała się na Ronalda Araujo, który został zmieniony przez Hansiego Flicka już w przerwie. Podobnie zresztą jak mylący się tego dnia wyjątkowo często Gerard Martin.

    Zawrzało w Barcelonie. Tak Hansi Flick ukarał piłkarzy

    Dopiero gdy Lewandowski zdążył już wyjechać na zgrupowanie kadry, w Barcelonie zrobiło się głośno o swego rodzaju karze, jaką szkoleniowiec postanowił wystosować względem rozczarowujących piłkarzy. 

    W tym wypadku mowa o Araujo i Martinie, zmienionych w przerwie. Właśnie to miało być jasnym, a zarazem bolesnym sygnałem dla obu zawodników - występy na takim poziomie nie będą przez trenera tolerowane.

    Ponadto dziennikarze "Diario AS" ujawnili, że Flick planuje odbyć z nimi indywidualne sesje treningowe, podczas których omówi ich spadek formy. Wcześniejsze spotkania w wykonaniu wychowanka były udane. Jeśli chodzi o Araujo natomiast, jego postawa od dłuższego czasu wywołuje w Barcelonie liczne spekulacje. Zdaniem lwiej części kibiców nie zasługuje on, aby występować w wyjściowej jedenastce.

    W opinii wielu fanów najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby postawienie na środku obrony na Pau Cubarsiego i Andreasa Christensena. W Barcelonie tęsknią mocno natomiast za Inigo Martinezem, który przed sezonem przeniósł się do Al Nassr. W mediach społecznościowych niezwykle popularne są kompilacje i przeróbki z interwencjami stopera.

