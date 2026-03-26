Lewandowski wyjechał, a w Barcelonie poruszenie. Bunt gwiazdy, Flick ma problem

Jakub Rzeźnicki

Robert Lewandowski od kilku dni przebywa już na zgrupowaniu kadry, gdzie reprezentacja Polski przygotowuje się do barażowego starcia z Albanią. Kapitan Biało-Czerwonych nie mógł się spodziewać, że pod jego nieobecność w Barcelonie dojdzie do swego rodzaju buntu. Jedna z gwiazd wsadziła kij w mrowisko, a Hansi Flick może mieć w związku z tym problem.

Robert Lewandowski i piłkarze Barcelony
Po tym, jak Robert Lewandowski wyjechał na zgrupowanie kadry, w Barcelonie doszło do buntu

W czwartek o godzinie 20:45 reprezentanci Polski wybiegną na murawę PGE Narodowego, a dla Jana Urbana będzie to najważniejszy mecz w trenerskiej karierze, co sam podkreślił na konferencji prasowej. Biało-Czerwoni zmierzą się w półfinale baraży o awans na mundial 2026 z Albanią.

Bunt w Barcelonie. Bardghji chce grać więcej

Kilka dni po tym, jak Robert Lewandowski wyjechał na zgrupowanie kadry, w Barcelonie doszło do buntu. Tak można bowiem odebrać słowa Roony'ego Bardghjego, jakie padły w wywiadzie dla telewizji "Sverige".

Awantura w Barcelonie, Szczęsny musiał wkroczyć do akcji. Tak zachował się wobec Yamala

Młody skrzydłowy, który latem trafił do Barcelony, nie otrzymuje od Hansiego Flicka zbyt wielu szans. Kiedy jednak tylko pojawia się na boisku, zazwyczaj wnosi coś do gry, a jego liczby w postaci dwóch trafień i czterech asyst w 615 minut na murawie łącznie wyglądają przyzwoicie.

Szwed jest jednak bardzio ambitny i jak stwierdził - oczekiwał, że będzie jednak grał więcej w stolicy Katalonii. 

Nie jestem w 100 procentach zadowolony ze swojej roli. Zasługuję, żeby grać więcej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę tak wymagający i napakowany terminarz w tym sezonie
stwierdził Bardghji.

- No cóż, taki jest futbol. Mam wielki szacunek dla moich kolegów z szatni, którzy są tutaj dłużej ode mnie - dodał reprezentant Szwecji.

Osiem goli w Madrycie. Pajor na ustach Hiszpanów. Polka dokonała czegoś historycznego

FC Barcelona. Flick ma problem. Kolega Lewandowskiego niezadowolony

Chociaż Bardghji przejawia wielki talent i ma smykałkę do dryblingu, gra na pozycji Lamine'a Yamala. Trudno więc, aby wobec kapitalnej formy postrzeganego przez wielu za najlepszego zawodnika na świecie, otrzymywał więcej minut.

Zobacz również:

Jarosław Królewski powołany do Rady Biznesu. Nagle wspomniał o Donaldzie Tusku
Sportowe życie

Królewski doceniony przez Nawrockiego. A potem takie słowa o Tusku

Amanda Gawron
Amanda Gawron

Bardghji może w najbliższych dniach stanąć oko w oko z Robertem Lewandowskim. Jeśli Szwecja wygra swój baraż z Ukrainą, a my z Albanią, spotkamy się w finale i zmierzymy z "Trzema Koronami" o bezpośredni awans na mistrzostwa świata 2026.

piłkarz w granatowo-bordowym stroju FC Barcelona z numerem 19 na plecach stoi na murawie stadionu, wokół widoczna rozmyta publiczność
Roony BardghjiGONGORAAFP
Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w szarych strojach treningowych z logotypami sponsorów stoi na boisku piłkarskim otoczonym zielonymi trybunami.
Robert Lewandowski na zgrupowaniu reprezentacji PolskiLeszek SzymańskiPAP
Piłkarz w stroju FC Barcelony obejmuje trenera na murawie stadionu, wokół zgromadzeni kibice i fotografowie dokumentujący wydarzenie.
Robert Lewandowski i Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
Hansi Flick nie krył zadowolenia po wygranej z Newcastle. "Cieszę się, że Lewy dzisiaj wrócił". WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press

