Lewandowski wybuchnął śmiechem przed kamerą. Jasna deklaracja ws. nowego selekcjonera Polaków

Robert Lewandowski zabrał głos po meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona - Royal Antwerp

Jedną z bramek dla "Dumy Katalonii" zdobył Robert Lewandowski , dla którego było to trafienie numer sto w europejskich pucharach , wliczając do tego także mecze eliminacyjne.

Komentator Polsatu Sport Bożydar Iwanow w pomeczowej rozmowie z kapitanem reprezentacji Polski nawiązał do tego faktu w humorystyczny sposób. - Serdeczne gratulacje, bo pękła setka. Ja wiem, że ostatnio w dobie różnych sytuacji to może się kojarzyć nieco inaczej, ale na szczęście jeżeli chodzi o twój wypadek jest to zupełnie inna sytuacja - powiedział.