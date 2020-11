Robert Lewandowski doczekał się kolejnego wyróżnienia. Tym razem - zupełnie niespodziewanego. Tytuł Piłkarza Roku 2020 przyznali mu użytkownicy serwisu sports.ru. W nagrodę ufundowano Polakowi... mural w centrum Warszawy.

Za podobne laury Lewandowski otrzymuje zazwyczaj efektowne statuetki. Ale nie w tym przypadku. By uhonorować polskiego piłkarza, strona rosyjska - we współpracy z jednym ze sponsorów Roberta - wynajęła na miesiąc ścianę kamienicy usytuowanej w centrum Warszawy.



Powstał na niej mural wykonany przez lokalnego artystę. Przedstawia Lewandowskiego w koszulce reprezentacji Polski. Obok gigantycznego malunku widzimy hasło, które wszystko wyjaśnia: "World's Best Player 2020".



Mural będzie można podziwiać przez najbliższy miesiąc. Każdy, kto chciałby go zobaczyć na własne oczy, powinien udać się pod stołeczny adres: Al. Solidarności 72.



"Robert Lewandowski wygrał Ligę Mistrzów, Bundesligę i Puchar Niemiec, zostając najlepszym strzelcem świata. Pandemia i "France Football" pozbawiły go Złotej Piłki, ale wy naprawiliście tę niesprawiedliwość" - napisał w długiej odezwie Wadim Łukomski, dziennikarz sports.ru. Zwrócił się w niej bezpośrednio do użytkowników serwisu. To oni przez dwa tygodnie oddawali głosy na najlepszego piłkarza globu.

Nie omieszkano przypomnieć, że fantastyczny festiwal strzelecki "Lewy" rozpoczął już w grudniu 2019 roku. Mając na koncie 221 goli, wyprzedził na liście klubowych snajperów samego Juppa Heynckesa. A potem... było już tylko lepiej, więcej i coraz bardziej efektownie.



