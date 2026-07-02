Lewandowski wybrał USA, po ogłoszeniu muszą drżeć. Tak może przejść do historii

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W końcu po długim oczekiwaniu Robert Lewandowski podjął decyzję ws. swojej przyszłości i stał się piłkarzem Chicago Fire. 37-latek z miejsca stał się już jedną z największych gwiazd MLS i z pewnością będzie siał spore zagrożenie swoją obecnością w polu karnym. Co ciekawe, jeśli dalej będzie na tyle skuteczny, jak w poprzednich latach może dołączyć do grona najskuteczniejszych Polaków w USA w historii.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiAlberto GardinAFP

Już jakiś czas temu Robert Lewandowski ogłosił, że po czterech latach pożegna się z FC Barcelona i zmieni pracodawcę. W mediach głośno było wokół ewentualnych przenosin do Włoch, gdzie zainteresowanie przejawiały AC Milan i Juventus. Do tego wiele mówiło się ws. ewentualnego transferu do Arabii Saudyjskiej. Najbardziej konkretne było jednak Chicago Fire.

Amerykański klub od samego początku starał się przekonać Polaka do dołączenia do klubu, lecz ten zdawał się niezbyt chętny. Finalnie po długim oczekiwaniu napastnik powiedział "tak" i dołączył do popularnych "Strażaków" podpisując dwuletnią umowę. Co ciekawe, w Stanach sezon zasadniczy MLS już trwa, a nasz reprezentant dołączył do ekipy w samym środku kampanii.

Zobacz również:

Jakub Kiwior w barwach FC Porto
Premier League

Oficjalne rozstanie z Kiwiorem. Porto już zadecydowało. Jest komunikat

Damian Okła
Damian Okła

Mimo to bez dwóch zdań będzie miał wiele okazji do wykazania się i będzie jednym z najlepiej pilnowanych graczy całej ligi. W końcu "Lewy" tylko swoją obecnością w polu karnym już może namieszać. Jeśli podtrzyma formę i będzie dalej strzelać w miarę często może zapisać się w historii ligi.

Lewandowski może dołączyć do najlepszych. To jest realne

Otóż do tej pory najskuteczniejszym Polakiem w historii MLS jest Kacper Przybyłko. Ten w 130 występach zgromadził na swoim koncie 43 trafienia i zajmuję w "polskim" zestawieniu 1. miejsce. Za nim są Adam Buksa (28 goli), a także Karol Świderski z taką samą ilością trafień. Wspomniane liczby wielkiego wrażenia nie robią, a podkreślając klasę Roberta Lewandowskiego takowe wyniki są w jego zasięgu.

Zobacz również:

Hanna Wieczerzak
La Liga

Co za historia. Transfer z polskiej ligi prosto do Realu Madryt. Umowa podpisana

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

Najlepsi polscy strzelcy w historii MLS:

1. Kacper Przybyłko - 43 gole

2. Adam Buksa - 28 goli

3. Karol Świderski - 28 goli

Okazję do już pierwszego trafienia w nowym klubie Lewandowski będzie miał 17 lipca (godz. 2:30 czasu polskiego). Wtedy Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps FC w ramach 15. kolejki fazy zasadniczej sezonu MLS.

Zobacz również:

Alex Baena, Lamine Yamal i Pedri w barwach reprezentacji Hiszpanii
Mundial

Hiszpania - Austria. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Mężczyzna w sportowej koszulce z kolorowymi paskami wznosi rękę w geście pożegnania lub pozdrowienia, z poważnym wyrazem twarzy.
Robert LewandowskiPhoto by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Kacper Przybyłko
Kacper PrzybyłkoAFP


Hubert Hurkacz: Pierwszy set dodał mi pozytywnej energiiPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja