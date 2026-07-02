Lewandowski wybrał USA, po ogłoszeniu muszą drżeć. Tak może przejść do historii

Już jakiś czas temu Robert Lewandowski ogłosił, że po czterech latach pożegna się z FC Barcelona i zmieni pracodawcę. W mediach głośno było wokół ewentualnych przenosin do Włoch, gdzie zainteresowanie przejawiały AC Milan i Juventus. Do tego wiele mówiło się ws. ewentualnego transferu do Arabii Saudyjskiej. Najbardziej konkretne było jednak Chicago Fire.

Amerykański klub od samego początku starał się przekonać Polaka do dołączenia do klubu, lecz ten zdawał się niezbyt chętny. Finalnie po długim oczekiwaniu napastnik powiedział "tak" i dołączył do popularnych "Strażaków" podpisując dwuletnią umowę. Co ciekawe, w Stanach sezon zasadniczy MLS już trwa, a nasz reprezentant dołączył do ekipy w samym środku kampanii.

Mimo to bez dwóch zdań będzie miał wiele okazji do wykazania się i będzie jednym z najlepiej pilnowanych graczy całej ligi. W końcu "Lewy" tylko swoją obecnością w polu karnym już może namieszać. Jeśli podtrzyma formę i będzie dalej strzelać w miarę często może zapisać się w historii ligi.

Lewandowski może dołączyć do najlepszych. To jest realne

Otóż do tej pory najskuteczniejszym Polakiem w historii MLS jest Kacper Przybyłko. Ten w 130 występach zgromadził na swoim koncie 43 trafienia i zajmuję w "polskim" zestawieniu 1. miejsce. Za nim są Adam Buksa (28 goli), a także Karol Świderski z taką samą ilością trafień. Wspomniane liczby wielkiego wrażenia nie robią, a podkreślając klasę Roberta Lewandowskiego takowe wyniki są w jego zasięgu.

Najlepsi polscy strzelcy w historii MLS:

1. Kacper Przybyłko - 43 gole

2. Adam Buksa - 28 goli

3. Karol Świderski - 28 goli

Okazję do już pierwszego trafienia w nowym klubie Lewandowski będzie miał 17 lipca (godz. 2:30 czasu polskiego). Wtedy Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps FC w ramach 15. kolejki fazy zasadniczej sezonu MLS.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Kacper Przybyłko AFP





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