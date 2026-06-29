Lewandowski wybrał USA, kulisy już wyszły na jaw. Zarobi nawet jego żona

Szerokim echem niesie się sytuacja Roberta Lewandowskiego. Polak już dawno temu ogłosił, że po czterech latach spędzonych w Barcelonie zakończy ten rozdział swojej kariery i zmieni klub. W mediach aż huczało ws. ewentualnego kierunku, jaki może obrać napastnik.

Pojawiały się opcje z Włoch (AC Milan oraz Juventus), Arabii Saudyjskiej, a również z MLS. W USA najgłośniej było wokół Chicago Fire. Co więcej, sam zainteresowany nawet udał się do miasta i spotkał się z przedstawicielami klubu. Na przełom należało jednak nieco poczekać.

W końcu w niedzielny wieczór pojawiło się słynne "Here we go" od Fabrizio Romano, a 37-latek trafi właśnie do klubu ze Stanów Zjednoczonych. Kwestia transferu od razu stała się tematem numer jeden w Polsce i za granicą. Co więcej, pojawiły się już nawet pierwsze szczegóły. Swój wkład w ten wybór miała mieć Anna Lewandowska. Oto szczegóły.

Lewandowski wybrał Chicago, nagle takie wieści ws. żony

Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, gracz będzie otrzymywał procent od każdej klubowej koszulki, jaka zostanie sprzedana z jego nazwiskiem na plecach. Co ciekawe, pojawił się również temat żony piłkarza, Anny. Ta planuje rozszerzyć swój biznes i wejść na rynek amerykański.

- Polak ma otrzymać procent od każdej koszulki ze swoim nazwiskiem sprzedanej przez Chicago Fire. Nie bez znaczenia jest to, jakie plany ma Anna Lewandowska. Żona polskiego napastnika, która aktywnie rozwija swoje biznesy, planuje rozszerzyć je także na rynek amerykański - czytamy.

Chodzi dokładniej o linię kosmetyków. Te mają trafić w przyszłości do jednej z największych sieci w całym kraju. - Linia kosmetyków Anny Lewandowskiej ma trafić do dużej sieci sklepów w USA - dodano.

Na ostateczny komunikat ws. Lewandowskiego jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać. Wszystkie znaki mówią jednak jasno - kapitan reprezentacji Polski po raz pierwszy w karierze opuści Europę, a jego nowym klubem zostanie Chicago Fire z amerykańskiej MLS.

Robert Lewandowski Joan Mateu Parra East News

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

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