Lewandowski wybrał tanie linie lotnicze. Nie spodziewał się, co zastanie na pokładzie

Kilkanaście dni temu stało się jasne, że Robert Lewandowski po czterech latach gry w La Liga opuści klub FC Barcelona, z którym sięgnął między innymi po trzy mistrzostwa kraju, Puchar Króla i trzy Superpuchary Hiszpanii. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej. Wyjeżdżam z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" - przekazał wówczas za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podczas gdy kibice z całego świata z niecierpliwością czekają na ogłoszenie kolejnego klubu polskiego snajpera, ten pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Tym razem "Biało-Czerwoni" trenują nie w Warszawie, a we Wrocławiu, gdzie już w najbliższą niedzielę na Tarczyński Arena zagrają z podopiecznymi Serhija Rebrowa.

Robert Lewandowski przyleciał na zgrupowanie tanimi liniami lotniczymi. W samolocie został "zaatakowany" przez kibiców

Kapitan kadry Jana Urbana tym razem mocno zaskoczył - zamiast prywatnego samolotu wybrał lot tanimi liniami Wizz Air i do Wrocławia przyleciał jak "zwykły" pasażer. Jak można było się tego spodziewać, obecność jednego z najwybitniejszych piłkarzy świata na pokładzie samolotu wywołała ogromne poruszenie. Lewandowski bowiem jeszcze nie zdążył porządnie rozsiąść się na przydzielonym mu miejscu, gdy wokół niego pojawili się kibice.

Media społecznościowe obiegło teraz nagranie z pokładu samolotu, na którym zobaczyć można tłumy kibiców czekających w kolejce po zdjęcie i autograf kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski. Choć bez wątpienia "Lewy" liczył na odrobinę spokoju, bez wahania zgodził się na pamiątkowe zdjęcia i rozdał kilka podpisów. Sytuacja ta jednak bez wątpienia musiała być dla naszego piłkarza mocno niekomfortowa.

Pod nagraniem udostępnionym na platformie TikTok zaroiło się od komentarzy. Większość internautów nie kryła rozżalenia zachowaniem kibiców. Pojawiły się sugestie, że fani powinni uszanować prywatność legendy futbolu i nie zakłócać jego podróży. "Ludzie nie znają umiaru", "Współczuję mu", "I właśnie dlatego piłkarze nie podróżują tanimi liniami lotniczymi", "Dla mnie ludzie nie mają wyczucia. Żenująca ta kolejka. Okej, jest sławny, ale jest też człowiekiem jak każdy tak na prawdę", "Ludzie... dajcie mu żyć" - stwierdzili zgodnie.

Na chwilę wytchnienia Lewandowski nie mógł także liczyć już po wylądowaniu we Wrocławiu. Gdy tylko piłkarz opuścił pokład samolotu, na płycie lotniska czekała już kolejna grupa kibiców. Kapitan naszej kadry ostatecznie zdołał jednak podpisać tylko jedno zdjęcie, po czym przeprosił wszystkich fanów i wsiadł do podstawionego samochodu.

