W ostatnim czasie przyszłość Roberta Lewandowskiego stała się jednym z najgłośniejszych tematów dotyczących FC Barcelona. Nie jest to dziwne, gdyż umowa Polaka z katalońskim klubem wygasa w czerwcu tego roku.

Z mediów docierają różne, czasem wręcz sprzeczne informacje. Sebastian Staszewski podawał niedawno, że FC Barcelona nie jest już priorytetem Polaka. Że chce on poszukać swojego miejsca gdzie indziej.

Teraz Roger Torello z katalońskiego "Mundo Deportivo" informuje, że jest zupełnie inaczej.

Media: Robert Lewandowski wybrał. Oto jego priorytet

- Lewandowski nadal traktuje Barçę jako priorytet i w zależności od przebiegu negocjacji w tym tygodniu polska legenda może pozostać w klubie, aby zwieńczyć swój pięcioletni etap kariery na Camp Nou - informuje Roger Torello.

Jak widać, katalońskie media informują, że Robert Lewandowski w dalszym ciągu stawia na Barcelonę. Klub daje mu szansę na wygranie jeszcze kilku ważnych trofeów na koniec kariery - w tym wymarzoną Ligę Mistrzów. W samym mieście natomiast jemu i jego rodzinie żyje się wspaniale, co od początku Lewandowscy podkreślali.

Barca nie jest jednak jedyną opcją Roberta Lewandowskiego. Kluby z innych części świata bacznie obserwują to, co dzieje się wokół Polaka.

- Lewandowski rozważy jedną z licznych ofert, które ma na stole. Oprócz Chicago Fire z MLS i ligi saudyjskiej, najbardziej uporczywe jest zainteresowanie ze strony Serie A, a konkretnie dwóch wielkich klubów: Juventusu i Milanu - podaje Torello.

Najpierw ma jednak dojść do spotkania agenta Roberta Lewandowskiego z przedstawicielami FC Barcelona. Pini Zahavi będzie chciał wynegocjować dla swojego klienta lepsze warunki niż te, które pierwotnie zaoferowała mu "Duma Katalonii" - choć i tak znacznie niższe niż obecne.

Do tych rozmów ma dojść na początku maja. Będzie to odpowiedni moment na podjęcie decyzji, ponieważ właśnie po zakończeniu tego miesiąca Lewandowski stanie się wolnym agentem.

W ostatnich godzinach "Mundo Deportivo" podawało, że do grona zainteresowanych Robertem Lewandowskim dołączyły kluby angielskiej Premier League.

Lamine Yamal i Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026