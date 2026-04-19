Lewandowski wybiera nowy klub. To może być hit. Wielki powrót po 16 latach

Z każdym tygodniem temat najbliższej przyszłości Roberta Lewandowskiego rozpala wyobraźnię kibiców coraz mocniej. Zostanie w Barcelonie? Przyjmie ofertę innego klubu? A jeśli tak, to w Europie czy poza nią?

Na te pytania nie znamy w tej chwili odpowiedzi. Mnożą się za to spekulacje dotyczące newralgicznego wyboru "Lewego". I wydłuża się lista jego potencjalnych pracodawców. Jak donosi "Mundo Deportivo", do wyścigu o pozyskanie polskiego napastnika dołączyły właśnie Chelsea i Liverpool.

Robert Lewandowski na rozdrożu. Trzeci raz w karierze swoje wrota otwiera przed nim Premier League

Emocje odgrzał w mijającym tygodniu Fabrizio Romano. W prowadzonym przez siebie kanale na platformie YouTube poinformował, że Lewandowski odrzucił ofertę prolongaty kontraktu z Barceloną. Proponowana obniżka pensji miała się okazać zbyt drastyczna.

Jednocześnie agent Polaka, Pini Zahavi, wylądował we Włoszech. Zaplanował tam rozmowy z przedstawicielami Milanu i Juventusu. Z medialnych przecieków wynika, że "Lewemu" zdecydowanie bliżej w tej chwili do zespołu z Turynu.

Tyle że "Stara Dama" nie zamierza przepłacać. Latem Lewandowski będzie wprawdzie do pozyskania za darmo, ale oczekuje solidnego wynagrodzenia. Tymczasem "Juve" chce płacić nie więcej niż 6-7 mln euro rocznie. To mniej więcej jedna czwarta tego, na co 37-latek może liczyć obecnie w stolicy Katalonii.

Z pewnością więcej mógłby inkasować zarówno w Chelsea, jak i w Liverpoolu. Dla obu klubów pozostaje łakomym kąskiem. W ekipie "The Reds" ktoś musi zastąpić odchodzącego po tym sezonie Mohameda Salaha.

Polski snajper ma jednak świadomość, że na Anfield nie czeka na niego rola pierwszoplanowa. - Potrzebny jest rezerwowy, który uniesie presję oczekiwań i zagwarantuje skuteczność, zwłaszcza jeśli Liverpool zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Nie będzie łatwo takiego znaleźć - mówi w rozmowie z "MD" Joe Cole.

Były reprezentant Anglii dodaje, że RL9 mógłby byłby w stanie rozegrać 30 meczów w sezonie. W bieżącym cyklu ma już na koncie 40 gier. Zdobył w nich 17 bramek i zaliczył trzy asysty.

Historia zatacza zatem koło. W 2010 roku "Lewy" wybierał się na rekonesans do Blackburn Rovers, ale podróż nie doszła do skutku z powodu erupcji wulkanu na Islandii i zawieszenia ruchu lotniczego. Po 16 latach Premier League uchyla swoje wrota ponownie.

Romano przekonuje, że przyszłość Lewandowskiego ma się rozstrzygnąć do końca kwietnia. Nie jest to jednak jednoznaczne z ogłoszeniem podjętej decyzji publicznie. Saga potrwa zapewne jeszcze kilka dobrych tygodni.

10 najładniejszych goli ćwierćfinałów Ligi Europy 2025/2026 Polsat Sport