W półfinale Pucharu Króla sezonu 2025/26 FC Barcelona nie będzie miała łatwego zadania. Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z Atletico Madryt.

Taki sam dwumecz i na tym samym etapie rozgrywek został rozegrany również w poprzednim sezonie. Tym razem zaczniemy od spotkania w Madrycie. Wtedy pierwsze starcie miało miejsce w Barcelonie.

Był to mecz absolutnie szalony. Jeden z najbardziej emocjonujących z udziałem Roberta Lewandowskiego i spółki. Choć Polak pojawił się na murawie dopiero w drugiej połowie, odegrał na boisku bardzo ważną rolę.

FC Barcelona fatalnie weszła w tamto spotkanie. W 6. minucie było już 2:0 dla Atletico Madryt po golach Juliana Alvareza i Antoine'a Griezmanna. Wydawało się, że obrońcy "Dumy Katalonii" zostali w szatni, ponieważ atak "Rojiblancos" robił na boisku, co chciał.

0:2 to już duża strata. Szczególnie przeciwko tak dobrej w defensywie drużynie jak Atletico Madryt. FC Barcelona Hansiego Flicka jak żaden inny zespół potrafi jednak dokonywać tzw remontad, czyli odwracać losy meczów na swoją korzyść.

Dwa szalone zwroty akcji. Lewandowski strzelił w półfinale

Od 19. do 41. minuty tamtego spotkania FC Barcelona zdobyła aż trzy gole. Na listę strzelców wpisali się: Pedri, Pau Cubarsi i Inigo Martinez. Na przerwę schodziła więc z prowadzeniem.

W 68. minucie na murawie pojawił się Robert Lewandowski. Było to znakomite wejście Polaka, ponieważ już 4 minuty później zdobył on gola na 4:2. Lamine Yamal popisał się znakomitą akcją na prawym skrzydle i posłał doskonałą piłkę do Lewandowskiego.

Polak zrobił to, co umie najlepiej. Całkowicie zgubił obrońców Atletico i pokazał się do podania, a następnie wbił piłkę do siatki z minimalnej odległości.

Wydawać by się mogło, że 4:2 na tym etapie meczu daje FC Barcelona spokój przed rewanżem. Ten wynik trzeba było jednak "dowieźć" do końca pierwszego meczu, a ta sztuka Barcelonie się nie udała.

W 84. minucie na listę strzelców pisał się Marcos Llorente, a w doliczonym czasie gry na 4:4 strzelił Alexander Sorloth. Tym samym doszło do jeszcze jednego szalonego zwrotu akcji i właśnie takim wynikiem zakończyło się to spotkanie.

Rewanż w Madrycie był już o wiele mniej emocjonujący. Padła w nim tylko jedna bramka. Dziewiąta w tym dwumeczu. Jej autorem był Ferran Torres. Gol okazał się więc niesamowicie ważny, ponieważ ostatecznie dał Barcelonie awans do wielkiego finału. Tam FC Barcelona pokonała Real Madryt i została zdobywcą Pucharu Króla.

