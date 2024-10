Lewandowski wśród "okradzionych". Jego nazwisko padło nawet dwukrotnie

Real Madryt zbojkotował galę "Złotej Piłki" w 2024 roku

"Jeśli kryteria przyznania tej nagrody nie wskazały Viniciusa juniora jako zwycięzcy, to powinny wskazać Daniego Carvajala. Skoro tak nie jest, to oczywiste, że Złota Piłka nie szanuje Realu Madryt. A Real Madryt nie pojawia się tam, gdzie nie jest szanowany" - przekazał AFP klub, który w minionym sezonie triumfował w Lidze Mistrzów .

Robert Lewandowski bez "Złotej Piłki"

To nie pierwszy raz w historii, kiedy werdykt jest uznawany za nie do końca sprawiedliwy. Serwis goal.com przedstawił listę piłkarzy, którzy zostali "okradzeni" przy "Złotej Piłce". Jest na niej też Lewandowski . Polak jako jedyny jest zresztą wymieniany dwukrotnie.

W pierwszym przypadku chodzi o sezon 2019/20, kiedy Bayern wywalczył potrójną koronę, w której wielki udział miał właśnie "Lewy". W sumie strzelił 55 goli we wszystkich rozgrywkach, co było najlepszym wynikiem. Mimo to z powodu pandemii COVID-19 plebiscyt został odwołany.