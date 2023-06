Lewandowski wskazał błędy w meczu z Niemcami. „Sami się ograniczaliśmy”

Mecz Polska - Niemcy otworzył czerwcowe zgrupowanie. Selekcjoner Fernando Santos od początku krytykował pomysł rozegrania tego sparingu, tłumacząc, że nie ma on wartości szkoleniowej. Jak przekonywał - wolałby zmierzyć się z innym rywalem, bardziej zbliżonym do futbolu prezentowanego przez Mołdawię. Ostatecznie podszedł jednak do starcia z Niemcami na poważnie i posłał do boju silną jedenastkę. W wyjściowym składzie znaleźli się między innymi Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński. Z opaską kapitańską na ramieniu na murawę wybiegł natomiast Jakub Błaszczykowski.