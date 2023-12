Lewandowski wściekł się na kolegę. Ostra reakcja Polaka na "kradzież"

FC Barcelona przegrała z Girona FC 2:4 , co sprawiło, że jej sytuacja w tabeli La Ligi stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Piłkarze Xaviego mają czego żałować, ponieważ to spotkanie mogło potoczyć się zupełnie inaczej.

To prawda, że mimo zdobycia gola Robert Lewandowski był jednym z antybohaterów tego meczu. Niesprawiedliwym byłoby jednak stwierdzenie, że był on najgorszym piłkarzem na boisku. Wśród kibiców FC Barcelona i ekspertów wyłania się tu inny zawodnik. Co ciekawe, to właśnie on asystował Polakowi przy golu na 1:1.