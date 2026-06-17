Lewandowski wrócił z USA i od razu działa. Zdjęcie trafiło do sieci, nie ma wymówek

Lewandowski mimo swojej nieobecności na mundialu wciąż potrafi angażować w swoich mediach społecznościowych wielu kibiców. Niektórzy fani FC Barcelony już za nim tęsknią i okazują mu to na każdym kroku w komentarzach.

Robert Lewandowski pokazał nowe zdjęcie

Robert Lewandowski niestety nie dał rady razem z reprezentacją Polski zakwalifikować się na mundial. Wielkie piłkarskie święto musiał zamienić więc na odpoczynek z rodziną i poszukiwania nowego klubu - zagrał już swoje ostatnie spotkanie w barwach FC Barcelony i choć nie chciał się rozstawać z Blaugraną, to władze zdecydowały inaczej.

Ostatnio za to na profilu "Lewego" pojawiło się nowe zdjęcie. Piłkarz postanowił pokazać, jak się czuje i jak spędza wolny czas. Jak się okazało, w jego życiu nie ma w tej chwili miejsca na wymówki.

Robert Lewandowski na nowym zdjęciu. "Bez wymówek"

Lewandowski zaprezentował fanom swoją umięśnioną klatkę piersiową, zapewne niedługo po samym treningu. Mimo tego, że zakończył sezon wciąż trenuje i nie bierze sobie typowego wolnego. Wpływ na to z pewnością ma również jego żona, Anna Lewandowska, która sama rzadko rezygnuje z aktywności fizycznej.

Póki co kibice wciąż czekają na wieści ws. przeprowadzki Lewandowskich. Wciąż nie wiadomo, jaki kierunek wybierze para, choć zdaje się, że USA wydają im się bliższe niż Arabia Saudyjska.

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Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News





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