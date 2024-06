Lewandowski wrócił z Euro, a tu takie wieści. Polak do zastąpienia w FC Barcelona?

Robert Lewandowski z pewnością nie będzie przesadnie dobrze wspominać Euro 2024 - z powodu urazu kapitan "Biało-Czerwonych" musiał niestety opuścić mecz z Holandią, a w ramach spotkania z Austrią spędził na boisku jedynie około 30 minut. Wyszedł co prawda potem od pierwszej minuty w potyczce z Francją, ale... wówczas było już jasne, że "Orły" nie mają szans na awans do fazy pucharowej.

Tym samym "Lewy" ma teraz czas na naładowanie baterii po niełatwym sezonie, a potem niezmiennie, jak kilkukrotnie deklarował, chce dalej starać się o triumfy w barwach FC Barcelona. Tymczasem w kwestii "Blaugrany" nadeszły dosyć intrygujące wieści... Reklama

Alvarez do Barcelony, Lewandowski do Arabii? To nie takie proste...

Jak podaje Farrell Keeling z "Caught Offside" Lewandowski ma niezmiennie pozostawać na celowniku klubów saudyjskich, a "Barca" może skusić się na sprzedaż swojego czołowego strzelca "jeśli padnie astronomiczna kwota". Cóż, szejkowie są do takich akcji bez wątpienia zdolni.

Co jednak istotniejsze pojawiła się informacja o tym, że FCB miała za swój priorytet postawić ściągnięcie... Juliana Alvareza z Manchesteru City, który jednak stanowi istotny element układanki Pepa Guardioli, a "The Citizens" skrajnie niechętnie mają podchodzić do sprzedaży Argentyńczyka. Za gracza, który bez problemu mógłby stać się na Estadi Olimpic/ Camp Nou kolejną "dziewiątką" trzeba by do tego wydać ok. 100 mln euro, więc najpierw należałoby przewietrzyć szatnię...

Należy też wspomnieć, że do walki o Alvareza miało włączyć się Paris Saint-Germain, które wcześniej skupiało się na pozyskaniu Victora Osimhena z Napoli, natomiast w tym przypadku negocjacje miały utknąć w martwym punkcie. Szykują się ciekawe tygodnie i miesiące... Reklama

FC Barcelona niedługo wyruszy do USA

FC Barcelona zacznie swoje przedsezonowe przygotowania 10 lipca, a w planach wicemistrzów Hiszpanii jest m.in. tournée po Stanach Zjednoczonych. Za oceanem "Duma Katalonii" zmierzy się z Realem Madryt, AC Milan i... City, co jest kolejnym smaczkiem w całej tej historii.

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Jose Breton / AFP

Julian Alvarez / AFP