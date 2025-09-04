Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski wrócił i się zaczęło. Polacy bez skrupułów po występie z Holandią

Bartosz Nawrocki

Bartosz Nawrocki

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1. Tym samym, biało-czerwoni odnieśli swój pierwszy remis w trwających eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Wśród polskich zawodników, jako pierwszy z boiska zdjęty został Robert Lewandowski. Polscy kibice postanowili ocenić występ naszego kapitana, nie pozostawiając na nim suchej nitki.

Robert Lewandowski w meczu z Holandią
Robert Lewandowski w meczu z HolandiąOlaf KraakAFP

Reprezentacja Polski zagrała mecz z kadrą Holandii, w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. To było spotkanie szczególnie trudne dla Polaków, którzy musieli zawalczyć z mocną drużyną Oranje. Poza tym, swój debiut na ławce selekcjonera zaliczył Jan Urban.

Składy drużyn

Holandia
Polska
Rezerwowi

Mecz przebiegał tak, jak się spodziewaliśmy, Biało-czerwoni w większości musieli odpierać ataki Holendrów, prezentujących futbol światowej klasy. W wielu sytuacjach ratował nas Łukasz Skorupski.

W końcu defensywa biało-czerwonych padła. Po zagraniu z rzutu rożnego, Denzel Dumfries skierował piłkę do siatki Łukasza Skorupskiego.

Do końca pierwszej połowy nie ujrzeliśmy więcej bramek. W drugiej połowie musieliśmy czekać do 80. minuty. Kibicom reprezentacji Polski to się jednak opłaciło, bowiem pięknym trafieniem popisał się Matty Cash.

Ostatecznie, mecz zakończył się wynikiem 1:1. Reprezentacja Polski dopisuje punkt do swojego dorobku. Dzięki temu, po czterech meczach w eliminacjach MŚ biało-czerwoni mają 7 punktów. Tak jak Holandia, która ma jednak rozegrane spotkanie mniej.

Kwalifikacje MŚ - Europa
1. Runda
04.09.2025
20:45
Zakończony
Denzel Dumfries
28'
Matty Cash
80'
Wszystko o meczu

Lewandowski zszedł jako pierwszy w reprezentacji Polski. Brutalna ocena

W 64. minucie z boiska zszedł Robert Lewandowski. Nasz kapitan nie popisał się w tym meczu. Głównie dlatego, że nie miał zbyt wielu okazji, by się wykazać. "Lewy" zaliczył 17 kontaktów z piłką i nie oddał ani jednego strzału. Z tego też powodu, kibice pozwolili sobie ocenić występ naszego kapitana.

- Czekam aż Robert Lewandowski dotknie piłkę - napisał na X twórca internetowy o tematyce futbolowej Damian Bąbol.

- Lewandowski w trybie do bólu ekonomicznym, bardzo oszczędnym. Często się wracał, by wesprzeć granie piłką na własnej połowie. I tyle, bo z przodu praktycznie nic nie dostał, nie forsował tempa - napisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

- Lewy słabiutki, snuł się jak cień po boisku - to z kolei słowa jednego z kibiców.

- Widać było, że Lewandowski w pewnym momencie srogo zwolnił tempo - napisał kolejny użytkownik serwisu X.

Padły też słowa z Hiszpanii. Dziennikarze Mundo Deportivo wprost podsumowali grę Roberta Lewandowskiego, pisząc: "1-1: Lewandowski nie błyszczy w swoim powrocie, ale Polska powstrzymuje Holandię".

Łukasz Gikiewicz i Tomasz Brożek po meczu Polska - Holandia. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV
Dwóch piłkarzy reprezentacji Polski w białych strojach wymienia się uściskiem podczas meczu przy licznej publiczności, na pierwszym planie trener w ciemnym ubraniu obserwuje sytuację na boisku.
Ronald Koeman, Robert Lewandowski i Karol ŚwiderskiOlaf KraakAFP
Piłkarz w białej koszulce z godłem Polski i numerem 9 na piersi przebywa na stadionie podczas meczu, nosi opaskę kapitańską na ramieniu; w tle rozmyci kibice i trybuny.
Robert LewandowskiMaurice van SteenAFP
Piłkarz w białym stroju z opaską kapitana unoszący rękę, naprzeciw zawodnika w pomarańczowym stroju z widocznym nazwiskiem i numerem.
Robert LewandowskiNetherlands v Poland/Voetbal International/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja