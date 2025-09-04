Lewandowski wrócił i się zaczęło. Polacy bez skrupułów po występie z Holandią

Reprezentacja Polski zagrała mecz z kadrą Holandii, w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. To było spotkanie szczególnie trudne dla Polaków, którzy musieli zawalczyć z mocną drużyną Oranje. Poza tym, swój debiut na ławce selekcjonera zaliczył Jan Urban.

Mecz przebiegał tak, jak się spodziewaliśmy, Biało-czerwoni w większości musieli odpierać ataki Holendrów, prezentujących futbol światowej klasy. W wielu sytuacjach ratował nas Łukasz Skorupski.

W końcu defensywa biało-czerwonych padła. Po zagraniu z rzutu rożnego, Denzel Dumfries skierował piłkę do siatki Łukasza Skorupskiego.

Do końca pierwszej połowy nie ujrzeliśmy więcej bramek. W drugiej połowie musieliśmy czekać do 80. minuty. Kibicom reprezentacji Polski to się jednak opłaciło, bowiem pięknym trafieniem popisał się Matty Cash.

Ostatecznie, mecz zakończył się wynikiem 1:1. Reprezentacja Polski dopisuje punkt do swojego dorobku. Dzięki temu, po czterech meczach w eliminacjach MŚ biało-czerwoni mają 7 punktów. Tak jak Holandia, która ma jednak rozegrane spotkanie mniej.

Lewandowski zszedł jako pierwszy w reprezentacji Polski. Brutalna ocena

W 64. minucie z boiska zszedł Robert Lewandowski. Nasz kapitan nie popisał się w tym meczu. Głównie dlatego, że nie miał zbyt wielu okazji, by się wykazać. "Lewy" zaliczył 17 kontaktów z piłką i nie oddał ani jednego strzału. Z tego też powodu, kibice pozwolili sobie ocenić występ naszego kapitana.

- Czekam aż Robert Lewandowski dotknie piłkę - napisał na X twórca internetowy o tematyce futbolowej Damian Bąbol.

- Lewandowski w trybie do bólu ekonomicznym, bardzo oszczędnym. Często się wracał, by wesprzeć granie piłką na własnej połowie. I tyle, bo z przodu praktycznie nic nie dostał, nie forsował tempa - napisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

- Lewy słabiutki, snuł się jak cień po boisku - to z kolei słowa jednego z kibiców.

- Widać było, że Lewandowski w pewnym momencie srogo zwolnił tempo - napisał kolejny użytkownik serwisu X.

Padły też słowa z Hiszpanii. Dziennikarze Mundo Deportivo wprost podsumowali grę Roberta Lewandowskiego, pisząc: "1-1: Lewandowski nie błyszczy w swoim powrocie, ale Polska powstrzymuje Holandię".

Łukasz Gikiewicz i Tomasz Brożek po meczu Polska - Holandia. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Ronald Koeman, Robert Lewandowski i Karol Świderski Olaf Kraak AFP

Robert Lewandowski Maurice van Steen AFP

Robert Lewandowski Netherlands v Poland/Voetbal International/East News East News