Lewandowski wrócił i się zaczęło. Polacy bez skrupułów po występie z Holandią
Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1. Tym samym, biało-czerwoni odnieśli swój pierwszy remis w trwających eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Wśród polskich zawodników, jako pierwszy z boiska zdjęty został Robert Lewandowski. Polscy kibice postanowili ocenić występ naszego kapitana, nie pozostawiając na nim suchej nitki.
Reprezentacja Polski zagrała mecz z kadrą Holandii, w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. To było spotkanie szczególnie trudne dla Polaków, którzy musieli zawalczyć z mocną drużyną Oranje. Poza tym, swój debiut na ławce selekcjonera zaliczył Jan Urban.
Mecz przebiegał tak, jak się spodziewaliśmy, Biało-czerwoni w większości musieli odpierać ataki Holendrów, prezentujących futbol światowej klasy. W wielu sytuacjach ratował nas Łukasz Skorupski.
W końcu defensywa biało-czerwonych padła. Po zagraniu z rzutu rożnego, Denzel Dumfries skierował piłkę do siatki Łukasza Skorupskiego.
Do końca pierwszej połowy nie ujrzeliśmy więcej bramek. W drugiej połowie musieliśmy czekać do 80. minuty. Kibicom reprezentacji Polski to się jednak opłaciło, bowiem pięknym trafieniem popisał się Matty Cash.
Ostatecznie, mecz zakończył się wynikiem 1:1. Reprezentacja Polski dopisuje punkt do swojego dorobku. Dzięki temu, po czterech meczach w eliminacjach MŚ biało-czerwoni mają 7 punktów. Tak jak Holandia, która ma jednak rozegrane spotkanie mniej.
Lewandowski zszedł jako pierwszy w reprezentacji Polski. Brutalna ocena
W 64. minucie z boiska zszedł Robert Lewandowski. Nasz kapitan nie popisał się w tym meczu. Głównie dlatego, że nie miał zbyt wielu okazji, by się wykazać. "Lewy" zaliczył 17 kontaktów z piłką i nie oddał ani jednego strzału. Z tego też powodu, kibice pozwolili sobie ocenić występ naszego kapitana.
- Czekam aż Robert Lewandowski dotknie piłkę - napisał na X twórca internetowy o tematyce futbolowej Damian Bąbol.
- Lewandowski w trybie do bólu ekonomicznym, bardzo oszczędnym. Często się wracał, by wesprzeć granie piłką na własnej połowie. I tyle, bo z przodu praktycznie nic nie dostał, nie forsował tempa - napisał Marcin Jaz ze Sport.pl.
- Lewy słabiutki, snuł się jak cień po boisku - to z kolei słowa jednego z kibiców.
- Widać było, że Lewandowski w pewnym momencie srogo zwolnił tempo - napisał kolejny użytkownik serwisu X.
Padły też słowa z Hiszpanii. Dziennikarze Mundo Deportivo wprost podsumowali grę Roberta Lewandowskiego, pisząc: "1-1: Lewandowski nie błyszczy w swoim powrocie, ale Polska powstrzymuje Holandię".