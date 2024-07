Lewandowski wrócił i nagle taka nowina. W Hiszpanii aż huczy. Możliwa wielka zmiana

Po powrocie do treningów Robert Lewandowski czeka już na pierwszy mecz towarzyski przed kolejnym sezonem w barwach FC Barcelona. Wiele wskazuje na to, że może być to dla niego sezon wyjątkowy. W drużynie dojdzie bowiem najprawdopodobniej do wielkiej zmiany - piłkarze będą musieli wybrać nowego kapitana w miejsce Sergiego Roberto. Jak donoszą media, skorzystać może na tym sam Robert Lewandowski, dołączając do kwartetu kapitanów w szatni FC Barcelona.