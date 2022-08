10 mistrzostw Niemiec, 4 Puchary i 6 Superpucharów Niemiec, klubowe mistrzostwo świata, Superpuchar UEFA oraz przede wszystkim jedna Liga Mistrzów - to trofea drużynowe, po które Robert Lewandowski sięgnął jako piłkarz Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski żegna się z Bayernem Monachium. Wykonał pamiątkowe zdjęcie

Jak informuje niemiecki reporter Manuel Bonke, w poniedziałek "Lewy" miał okazję wrócić myślami do wszystkich pięknych chwil przeżytych za naszą zachodnią granicą. Polak zjawił się bowiem na stadionie Bayernu Monachium, by wykonać pamiątkową fotografię z wszystkimi zdobytymi przez siebie trofeami.

We wtorek natomiast Robert Lewandowski będzie miał kolejną okazję, by uronić łzę. Pojawi się bowiem w ośrodku treningowym mistrza Niemiec, by pożegnać się z byłymi kolegami z szatni oraz pracownikami klubu. Wszystko zgodnie z tym, co wcześniej zapowiedział.

Tym samym Polak ostatecznie zamknie rozdział swojej kariery związany z Bayernem Monachium. A już w piątek zostanie zaprezentowany kibicom na Camp Nou jako nowy piłkarz FC Barcelona.