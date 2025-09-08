Lewandowski wrócił do Barcelony i nagle gruchnęła wiadomość. Koszmarne wieści, jest komunikat klubu

FC Barcelona tego sezonu nie rozpoczęła z tak wysokiego "C", jak to miało miejsce w poprzednich rozgrywkach. "Duma Katalonii" nieco obniżyła poziom w stosunku do tego, co prezentowała przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Sam Hansi Flick dość klarownie diagnozuje problemy drużyny.

Niemiecki szkoleniowiec po sensacyjnie zremisowanym 1:1 meczu z Rayo Vallecano w rozmowie z dziennikarzami otwarcie wskazał na problem "ego", które niekoniecznie współgra z pracą dla całego zespołu. W rozmowie z hiszpańskimi mediami o sytuację zapytany został Lamine Yamal. Gwiazdor "Blaugrany" nieco zbagatelizował diagnozę swojego szkoleniowca.

Kolejny problem Flicka. Gwiazdor oficjalnie kontuzjowany

Jakby tego było mało, jeszcze przed wyjazdem kadrowiczów na mecze ich reprezentacji problemy zdrowotne dotknęły Gaviego, który ma odczuwać ból w operowanym wcześniej kolanie. Jak na razie wdrożono leczenie zachowawcze, ale nikt nie wyklucza operacji. Co więcej, do Barcelony z dyskomfortem mięśniowym wrócił Frenkie de Jong.

Holenderski pomocnik doznał kontuzji w meczu z Polską i został zwolniony z gry w drugim spotkaniu reprezentacji. Wrócił do Katalonii, gdzie przeszedł badania medyczne. Te wykazały drobną kontuzję mięśniową. "Frenkie de Jong doznał drobnego urazu mięśnia zasłaniacza zewnętrznego w prawej nodze" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Hiszpańskie media spekulują, że ten problem mięśniowy stawia pod znakiem zapytania występ holenderskiego pomocnika w najbliższym ligowym meczu z Valencią. W tym spotkaniu nie zagrają na pewno: Alejandro Balde i Gavi, więc Flick i tak już w tym momencie ma ograniczone pole manewru.

