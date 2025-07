Lewandowski wreszcie się doczekał. Zmiana w FC Barcelona, już wszystko jasne

Przełom lipca oraz sierpnia to moment, na który piłkarscy kibice czekają z ogromną niecierpliwością. To właśnie wtedy czołowe zespoły Europy wkraczają w decydującą część przygotowań do sezonu i rozgrywają pierwsze potyczki towarzyskie. Do tej listy należy też FC Barcelona. "Duma Katalonii" w Azji wygrała już potyczkę Vissel Kobe. Teraz natomiast Robert Lewandowski wraz z kolegami skupia się na konfrontacji z FC Seoul.

Oczekiwanie na kolejne spotkanie dla sympatyków mistrzów Hiszpanii jest dosyć ciekawe. Brak nudy zapewnił im choćby Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz przeszedł niedawno operację kręgosłupa i ma pauzować przez co najmniej trzy miesiące. Ręce pełne roboty ma też dział marketingu. Zaserwował on we wtorkowy poranek oficjalny komunikat dotyczący strojów na nadchodzącą kampanię. Domowe koszulki zobaczyliśmy już jakiś czas temu. 29 lipca przeszła pora na trykoty wyjazdowe.

Doszło w nich do sporej zmiany, bo w przeciwieństwie do sezonu 2024/25, będą one jaśniejsze. "Dwie ikoniczne marki, jedna wspólna historia. Współpraca zrodzona z wzajemnego podziwu i wartości, które nas łączą: talentu, dyscypliny i pasji" - poinformowano najpierw o 8:30 w mediach społecznościowych. Kilka godzin później wreszcie zaprezentowano koszulki w pełnej okazałości za pomocą efektownego filmu.

FC Barcelona zaprezentowała wyjazdową koszulkę. Niebawem założy ją Robert Lewandowski

"Lepsze jest jedyną opcją. Najwyższym wyrazem piłkarskiej perfekcji klubu FC Barcelona jest postawa Mamba Mentality, nastawiona na ciągły rozwój" - napisano w opisie. Mamba Mentality to nawiązanie do Kobe'go Bryanta. "Współpraca z Barceloną, pierwsza tego typu w historii piłki nożnej, zaowocowała nową partią odzieży, w skład której wchodzą różne pary butów sportowych, klapki, odzież uliczna i oczywiście najnowszy strój wyjazdowy katalońskiego klubu, zaprojektowany z myślą o imponującym dorobku Kobego" - czytamy na łamach ESPN.

W rolę głównych bohaterów krótkiego filmu wcielili się Gavi oraz Alexia Putellas, a więc gwiazdy męskiej oraz żeńskiej sekcji hiszpańskiego giganta. "Koszulka ma jasnozłoty i fioletowy kolor, nawiązujący do wyglądu rzucającego obrońcy Lakers na boisku w okresie swojej świetności. W materiał wpleciono również wzór przypominający skórę węża" - napisało w dalszej części materiału amerykańskie medium.

Pierwsi polscy kibice są już w posiadaniu tego wyjątkowego trykotu. Niebawem założy go także Robert Lewandowski.

