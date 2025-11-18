Lewandowski wraca ze zgrupowania, a tu takie wieści z Barcelony. Nie ma złudzeń

Reprezentanci Polski listopadowe zgrupowanie zakończyli mając w swym dorobku remis z Holandią (1:1) oraz triumf nad Maltą (3:2). W obu przypadkach duże znaczenie miał dla "Biało-Czerwonych" po raz kolejny Robert Lewandowski, autor dwóch asyst i jednej bramki.

Teraz "Lewego" czeka powrót do FC Barcelona i kolejne istotne wyzwania na poletku klubowym. Utrzymanie strzeleckiej formy może być przy tym dla niego o tyle łatwiejsze, że do zdrowia wraca jedna z kluczowych dla "Barcy" postaci związanych z formacją ofensywną.

Holandia - Litwa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Raphinha już niemal gotowy do gry. Ważna zmiana w Barcelonie

Mowa tu o Raphinhi, który od blisko dwóch miesięcy zmagał się z kontuzją uda. Wygląda jednak na to, że Brazylijczyk znajduje się na ostatniej prostej do tego, by móc znowu zjawić się na murawie w bordowo-granatowych barwach.

Rozwiń

Jak bowiem poinformował bowiem Alex Pintanel, dziennikarz związany z RAC1, Raphinha wrócił już do treningu z resztą drużyny, a to niechybny sygnał, że jest on już w zasadzie niemalże w pełni sił. Dwaj jego kompani - Pedri oraz Lamine Yamal - znajdują się jednak na nieco innych etapach rekonwalescencji po swoich problemach zdrowotnych. Pierwszy z nich jeszcze nie ćwiczy z resztą kolegów, drugi zaś na razie szlifuje formę przede wszystkim na siłowni.

Barcelona szykuje się na ciężkie przeprawy. Przed nią m.in. hit Ligi Mistrzów

"Barca" swój najbliższy mecz rozegra 22 listopada w ramach rozgrywek Primera Division przeciwko Athletikowi Bilbao i ma to być jej wielki powrót na Camp Nou po ponad 900 dniach przerwy.

Trzy dni później zaś podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z londyńską Chelsea w Lidze Mistrzów i po niedawnych potknięciach w tych rozgrywkach będą oni z pewnością chcieli zgarnąć pełną pulę punktów w starciu z "The Blues".

Raphinha już niebawem może znowu wesprzeć na murawie swoich kolegów z FC Barcelona Soccrates Images Getty Images

Robert Lewandowski i Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP

Raphinha Jose Breton AFP