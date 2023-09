Lewandowski wraca z kadry, a tu fatalna niespodzianka. Media już ogłaszają

Po porażce reprezentacji Polski w Tiranie 0:2 z Albanią , Robert Lewandowski udał się zapewne w podróż do Hiszpanii w podłym nastroju. Swoim głośnym wywiadem napastnik FC Barcelona chciał pobudzić swoich kolegów, lecz skończyło się na tym, że musiał tłumaczyć się po klęsce , co z resztą wcale nie było łatwe.

Nie szukam tłumaczeń, bo to nie ma sensu. Zrobiliśmy krok w tył. Musimy coś zmienić, zaczynając od siebie. Zależy mi na tej reprezentacji, na tych chłopakach, ale nie jest to tak, jak sobie wymarzyliśmy