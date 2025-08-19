FC Barcelona zainaugurowała sezon La Ligi 2025/2026 od kuriozalnego spotkania z Mallorcą. W meczu tym doczekaliśmy się bowiem aż trzech goli po stronie "Dumy Katalonii" oraz dwóch czerwonych kartek w szeregach rywali z wyspy, a także wielu niedorzecznych decyzji arbitra.

W 1. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy nie wystąpił żaden z naszych reprezentantów. Robert Lewandowski wciąż leczy skutki urazu, natomiast Wojciech Szczęsny nie został zarejestrowany przez klub, choć w niedalekiej przyszłości może to ulec zmianie. Jak się okazuje, nurt nowości może także objąć polskiego napastnika, dla którego będzie to już czwarty sezon w barwach FC Barcelony.

Ten jednak może stać się absolutnie wyjątkowy, w złym tego słowa znaczeniu. Wszystko ze względu na decyzję, którą wedle doniesień hiszpańskich mediów miał podjąć Hansi Flick.

Robert Lewandowski traci "immunitet" w Barcelonie. Polak będzie musiał walczyć o miejsce w składzie

Na łamach portalu "as.com" pojawił się artykuł o bardzo wymownym tytule "Ferran-Lewandowski: prawdziwa próba sił". W nim to autor opisał sytuację, która na przestrzeni sezonu 2025/2026 ma panować w ofensywnych szeregach drużyny Hansiego Flicka.

Już w pierwszych słowach pada stwierdzenie, jakoby szkoleniowiec miał przekazać Polakowi, iż jego dotychczasowa pozycja w wyjściowym składzie przestała być całkowicie niezachwiana. Oznacza to, że niespełna 37-letni zawodnik będzie musiał konkurować o możliwość występów w podstawowej "jedenastce" swojej drużyny.

A konkurencja jest dość poważna, bowiem o status podstawowej "9" w ostatnich miesiącach dość mocno walczy również Ferran Torres. W czasie absencji Lewandowskiego Hiszpan wywiązywał się z obowiązku zastępowania go, a takie wyczyny jak hat-trick w meczu Pucharu Króla przeciwko Valencii czy dublet w niespełna 23-minutowym występie przeciwko Atletico Madryt tylko podkreślają ogromną przydatność tego gracza.

"Pojedynek Lewandowski - Ferran stanie się rzeczywistością w sezonie 2025-26. Pomimo spektakularnego rekordu, Polak, który w ten czwartek kończy 37 lat, nie będzie miał w tym sezonie przewagi nad Hiszpanem. Flick zdaje sobie sprawę, że zbliżając się do 26. roku życia Ferran jest w szczytowej formie i dał już byłemu piłkarzowi Bayernu do zrozumienia, że będzie rywalizował z Walencjaninem, którego Niemiec bezsprzecznie postrzega już jako napastnika, na równych prawach" - piszą dziennikarze portalu "as.com".

Nie oznacza to oczywiście całkowitego pozbycia się Lewandowskiego. Polak wciąż stanowi ważne element składu, a jego wpływ na szatnię w dalszym ciągu jest nieoceniony. Metryki jednak nie da się oszukać, o czym doskonale wie Hansi Flick, który musi patrzeć na skład w długofalowej perspektywie. Choć Lewandowski zapewnia, iż jest w dobrej formie, coraz częstsze urazy, których Polak na przestrzeni swojej długiej kariery miewał naprawdę niewiele, zdają się mówić coś zupełnie innego. Trzeba więc liczyć się z tym, że Lewandowski coraz częściej może występować w niepełnym wymiarze minut.

