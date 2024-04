Ostatnie tygodnie to dla Roberta Lewandowskiego i całej FC Barcelony droga z nieba do piekła. Zespół rozochocił się wyjazdowym zwycięstwem nad Paris Saint-Germain. "Blaugrana" już planowała loty na półfinały Ligi Mistrzów, gdy fatalny błąd Ronalda Araujo kosztował ich w efekcie odpadnięcie po domowej porażce. Kilka dni później do tego bolesnego ciosu doszła porażka z Realem Madryt (2:3), która właściwie zapewniła "Królewskim" mistrzostwo Hiszpanii. W ligowym starciu szybko boisko opuścił Robert Lewandowski, ale wygląda na to, że kapitan reprezentacji Polski nie stracił zaufania Xaviego

Reklama