Lewandowski wraca do Dortmundu, Hiszpanie reagują. "Nie chce go widzieć"

Już za kilkadziesiąt godzin piłkarski świat będzie mógł delektować się spotkaniami ćwierćfinałowymi w ramach tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na tym etapie rozgrywek pozostały już tylko elitarne drużyny z najlepszych europejskich lig, co naturalnie wzbudza jeszcze większą ekscytację. Jednym z bardziej wyczekiwanych spotkań jest z pewnością starcie, które odbędzie się 9 kwietnia. Wtedy to FC Barcelona zmierzy się z Borussią Dortmund.

To dość sentymentalne wydarzenie dla fanów niemieckiej ekipy, a to ze względu na obecność Roberta Lewandowskiego w drużynie "Dumy Katalonii". Jak zapewne każdy wie, kapitan reprezentacji Polski rozwinął swoje piłkarskie skrzydła właśnie w klubie z Zagłębia Ruhry, gdzie wraz z Jakubem Błaszczykowskim oraz Łukaszem Piszczkiem tworzyli legendarny już tercet, do dziś nazywany "Polskim Dortmundem".

Przez równo 4 lata Lewandowski dumnie reprezentował barwy Borussii, występując w 187 meczach, w trakcie których zdobył aż 103 bramki. Był on również jednym z kreatorów sukcesu, jakim niewątpliwie trzeba określić dwa mistrzostwa Bundesligi, które Borussia zapisała wówczas na swoim koncie. Warto przypomnieć, że to dotychczas ostatnie tytuły mistrzowskie, którymi może pochwalić się drużyna z Dortmundu. W późniejszych latach Lewandowski dołożył do swojej pokaźnej gabloty jeszcze 8 tytułów Mistrza Niemiec, lecz już w barwach Bayernu Monachium, do którego przeniósł się w 2014 roku.

Hiszpanie komentują powrót Lewandowskiego do Dortmundu. "Nie chcą go tam widzieć"

Dziś Robert Lewandowski reprezentuje barwy FC Barcelona, w której mimo 36 lat na karku wciąż uznawany jest za jednego z najlepszych zawodników na świecie. Jego nieprawdopodobne wyczyny strzeleckie odbijają się szerokim echem w całym piłkarskim świecie. Lewandowski to ważny element w układance Hansiego Flicka, który mimo posiadania ogromu utalentowanych piłkarzy, najczęściej stawia właśnie na polskiego napastnika, który odwdzięcza mu się świetnymi występami.

Dwumecz z Borussią Dortmund to kolejna okazja do podwyższenia i tak już pokaźnego rezultatu strzeleckiego naszego napastnika. Spotkanie z dawnym zespołem nie umknęło oczywiście uwadze hiszpańskich mediów. Na łamach portalu sport.es pojawił się artykuł o dość kontrowersyjnym tytule "Dortmund nie chce nawet widzieć Lewandowskiego". Jego autor Ivan San Antonio dogłębnie analizuje karierę napastnika "Dumy Katalonii", poświęcając dużą część jego występom w barwach "BVB". "Lewandowski rozpoczął karierę na najwyższym poziomie piłkarskim, kiedy zamienił Lech Poznań na Borussię Dortmund. [...]. To tam narodziła się jego legenda" - pisał hiszpański dziennikarz.

W dalszej części artykułu pojawił się wątek wieloletnich starć Borussii Dortmund z Bayernem Monachium, do którego Lewandowski dołączył latem 2014 roku. "W sumie rozegrał 27 meczów przeciwko swojemu byłemu zespołowi. [...]. Borussia to także klub, z którym zwyciężył najwięcej, bo aż 20 razy i strzelił najwięcej (27) goli" - podsumował autor tekstu. To piorunujący bilans, który zdaniem San Antonio wzbudza strach niemieckich kibiców przed nadchodzącym dwumeczem z Barceloną.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy Lewandowski będzie miał okazję zawitać na Signal Iduna Park. 11 grudnia "Duma Katalonii" zmierzyła się bowiem z "BVB" w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wówczas to piłkarze Hansiego Flicka okazali się minimalnie lepsi, wygrywając to starcie wynikiem 3:2. Napastnik reprezentacji Polski nie odgrywał wówczas pierwszoplanowej roli, co nie oznacza, że ponowne starcie z byłym zespołem nie będzie dla niego kolejną okazją do podniesienia swojego dorobku strzeleckiego, który w obecnej edycji Ligi Mistrzów wynosi aż 9 bramek na 10 rozegranych spotkań.

