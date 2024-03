Lewandowski wprost przed barażami, mówił o innych "kapitanach". "Ktoś to musi przejąć"

W nich pierwszym wyzwaniem będzie starcie z Estonią, do którego dojdzie już 21 marca. Do zbliżającej się potyczki w wywiadzie z dziennikarką TVP Sport Mają Strzelczyk odniósł się Robert Lewandowski, który - co oczywiste - starał się być optymistą, ale do tego podzielił się też ciekawym spostrzeżeniem dotyczącym kwestii liderów w kadrze.

