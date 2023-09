Lewandowski wprost o aferze premiowej: Skorupski kłamał, to był szok

Reprezentacja Polski w grudniu 2022 roku pierwszy raz od 36 lat zdołała awansować do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata - ten sukces został jednak przykryty przez tzw. aferę premiową, której echa rezonują wciąż wokół drużyny "Biało-Czerwonych".

Robert Lewandowski: Łukasz Skorupski skłamał, później rozmawialiśmy z nim o tym

Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Byliśmy zszokowani o czym on opowiadał i dlaczego to powiedział

Jednocześnie futbolista, nawiązując do wcześniejszych słów Święcickiego, stwierdził, że mamy tu do czynienia z kolejną "trucizną zatruwającą reprezentację" - nie konkretyzując jednak w tamtym momencie, do czego odnosi się tego typu metafora.