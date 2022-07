Lewandowski wprawił go w osłupienie. Wskazał na jedną rzecz

Zawodnicy, którzy przybyli starali się o transfer i to jest zaraźliwe. Lewandowski czy Raphinha, którzy mieli inne propozycje, wybrali przyjazd do Barcelony, co jest bardzo cenione. To piłkarze, którzy znów mogą zapewniać tytuły. Lewandowski wieku 33 lat na treningach i w meczach pokazuje bardzo dużą intensywność, byłem zaskoczony. Raphinha to samo. Brazylijczyk w Barcelonie zawsze niesie nadzieję i wie, co reprezentuje, miedzy się z presją i odpowiedzialnością. To dwóch piłkarzy z konkurencyjnym charakterem, podobnie jak inni, którzy przybywają, zarażają ludzi u fanów, aby wierzyli w tytuły i ich pragnęli

powiedział Juliano Belletti w rozmowie z "Marcą"