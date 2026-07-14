Lewandowski wparował do ambasady USA. Burza po publikacji tego nagrania

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Ambasada USA w Warszawie zamieściła w mediach społecznościowych nagranie z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Piłkarz odpowiedział w nim na kilka pytań, a jedno z nich sprawiło mu szczególną trudność. Wideo jest szeroko dyskutowane, a część internautów z niedowierzaniem dostrzega w wyglądzie "Lewego" dwie konkretne zmiany.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiCobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / ForumAgencja FORUM

Na krótko przed wylotem do Chicago Robert Lewandowski pojawił się w ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie i wystąpił w krótkim nagraniu, odpowiadając na kilka pytań. Wideo umieszczono w mediach społecznościowych placówki dyplomatycznej. I się zaczęło.

Lewandowski odpowiedział na kilka pytań. Jedno było trudne

"Lewy" opowiada, że kibice Chicago Fire powinni wiedzieć o nim zwłaszcza jedno - lubi świętować tytuły. Poza tym wyjawił jeszcze, że w swoim pierwszym sezonie MLS najbardziej czeka na zwycięstwa i bramki i że ten jego nowy rozdział kariery najlepiej opisuje słowo "doświadczenie".

Tłumaczy, że podczas pobytu w USA chciałby - wraz z rodziną - odwiedzić m.in. Nowy Jork, Miami i, jeśli czas pozwoli, Los Angeles.

Były także pytania o znaczenie cyfry "9" w życiu "Lewego", o to, czy woli pizzę na cienkim cieście czy deep dish, o ulubioną amerykańską piosenkę oraz o polski zwrot, jakiego powinni nauczyć się amerykańscy kibice. Ostatnie z pytań nastręczyło mu trudności. Musiał zastanowić się chwilę nad odpowiedzią.

Oj, dużo ich jest. 'Dziękuję'
- odpowiedział ze śmiechem.

Na koniec przekazał wiadomość dla fanów Chicago Fire. "Będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników" - zapewnił.

Publikacja tego nagrania wywołała lawinę komentarzy. Wielu internautów jest przekonanych, że w wyglądzie Roberta Lewandowskiego zaszły zmiany.

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Metamorfoza Roberta Lewandowskiego? Niektórzy są pewni

Internauci wypowiadający się w komentarzach na platformie X są przekonani, że tuż przed wylotem do USA Robert Lewandowski przeszedł małą metamorfozę. Według licznych opinii miał zafarbować włosy i skorzystać z zabiegów wygładzających zmarszczki mimiczne na twarzy.

"Co mu się stało z twarzą?", "Kamienna twarz", "Co on ma taką dziwną twarz?" "Oj służy Robertowi Ameryka. Widać, że odetchnął. Zmarszczki i siwizna nawet mu się cofnęły" - komentują kibice.

Tymczasem amerykańska ambasada opublikowała jeszcze jeden materiał z wizyty "Lewego". To zdjęcie z ambasadorem Tomem Rose'em zrobione na tle dwóch flag: Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

"Serdeczne powitanie w Ambasadzie dla Roberta Lewandowskiego! Przed rozpoczęciem nowego rozdziału z Chicago Fire Robert odwiedził Ambasadę USA w Warszawie. Powodzenia w MLS! Będziemy kibicować Ci z Polski!" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

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