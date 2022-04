Lewandowski wciąż może zostać królem strzelców LM. Pogoń Benzemy, w tle klasyfikacja wszech czasów

Robert Lewandowski kilka minut po przerwie zdobył bramkę w starciu z Villarrealem. I choć ten gol nie dał Bayernowi nawet dogrywki, pozwolił utrzymać Lewandowskiemu prowadzenie w klasyfikacji strzelców.

Ponadto Villarreal jest już 30. drużyną "na rozkładzie" Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. W tej edycji LM polski napastnik ma już na koncie 13 bramek. Wciąż ma szanse, by zostać królem strzelców tej edycji, choć swojego bilansu już nie poprawi.

W grze wciąż jest za to Karim Benzema. Francuski napastnik zdobył we wtorek bramkę w dogrywce przeciwko Chelsea, dając Realowi awans do półfinału. Dla Benzemy było to 12. trafienie w trwającej edycji LM.

34-letni napastnik będzie mógł poprawić swój dorobek jeszcze w przynajmniej dwóch spotkaniach - a także ewentualnym finale LM. To daje mu spore szanse na wyprzedzenie Lewandowskiego i zgarnięcie korony króla strzelców.

Tuż za dwójką Lewandowski - Benzema w klasyfikacji strzelców plasuje się Sebastien Haller (11 goli), ale jego Ajax Amsterdam odpadł z rywalizacji w poprzedniej rundzie. 8 bramek na koncie ma snajper Liverpoolu FC, Mohamed Salah.

W tle wciąż toczy się rywalizacja w klasyfikacji strzelców wszech czasów. W niej prowadzi niedościgniony Cristiano Ronaldo przed Lionelem Messim, a Lewandowski zajmuje trzecie miejsce. Tu także walczy o pozycję z Karimem Benzemą - Francuz jest obecnie czwarty, tracąc do Lewandowskiego trzy bramki.

Liga Mistrzów. Klasyfikacja strzelców sezonu 2021/22:

1. Robert Lewandowski (Bayern) - 13 bramek,

2. Karim Benzema (Real) - 12,

3. Sebastien Haller (Ajax) - 11,

4. Mohamed Salah (Liverpool) - 8,

5. Christopher Nkunku (Lipsk) - 7,

6. Leroy Sane (Bayern) - 6,

Kylian Mbappe (PSG) - 6,

Arnaut Danjuma (Villarreal) - 6,

Riyad Mahrez (Man City) - 6,

Cristiano Ronaldo (Man United) - 6.

Liga Mistrzów. Klasyfikacja strzelców wszech czasów:

1. Cristiano Ronaldo - 140 bramek*,

2. Lionel Messi - 125*,

3. Robert Lewandowski - 86*,

4. Karim Benzema - 83*,

5. Raul Gonzalez - 71,

6. Ruud van Nistelrooy - 56,

7. Thomas Mueller - 52*,

8. Thierry Henry - 50,

9. Zlatan Ibrahimović - 48*,

Andrij Szewczenko - 48.

* aktywni gracze.