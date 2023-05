La Liga. Robert Lewandowski walczy o koronę króla strzelców z Karimem Benzemą

To właśnie Polak - z 19 trafieniami na koncie - jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Karim Benzema - strzelec 17 goli ligowych - znajduje się tuż za plecami naszego reprezentanta, a po 14 bramek zdobyli snajper Espanyolu Joselu oraz piłkarz Getafe - Enes Unal .

O tym, jak istotnym tematem jest walka Roberta Lewandowskiego o koronę króla strzelców, świadczy jeden z ostatnich wpisów FC Barcelona. Klub poinformował, że zagwarantowanie Polakowi trofeum będzie jednym z trzech ważnych celów do zrealizowania po formalnym zapewnieniu sobie mistrzostwa Hiszpanii .

W poprzednich latach naznaczonych przez genialne popisy Leo Messiego i Cristiano Ronaldo , którzy napędzali się wzajemnie kosmiczną rywalizacją, najskuteczniejszy zawodnik na boiskach La Liga przekraczał zazwyczaj liczbę 30 bramek w sezonie. Tym razem najprawdopodobniej będzie inaczej, choć Robert Lewandowski (podobnie jak Karim Benzema) ma jeszcze pięć meczów na to, by podkręcić swoje statystyki .

Polakowi brakuje dwóch bramek, by w przypadku pokonania Francuza nie zostać najsłabszym królem strzelców La Liga w XXI wieku. To miano należy obecnie do Diego Tristana, który w kampanii 2001/02 zdobył 20 bramek dla Deportivo. Kolejne miejsce na liście zajmują byli gwiazdorzy Realu Madryt - Raul Gonzalez oraz Brazylijczyk Ronaldo, którzy kończyli sezon jako najlepsi strzelcy z 24 trafieniami.