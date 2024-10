Robert Lewandowski o ostatnich około 18 miesiącach pod względem indywidualnym pewnie chciałby zapomnieć. Polak bowiem zawodził siebie i kibiców, a mimo tego pod względem liczb wyglądał nieźle. Gdy jednak pod koniec poprzedniego sezonu stało się jasne, że z drużyną z Katalonii rozstanie się niebawem Xavi Hernandez, pojawiła się nadzieja na odbudowę formy, którą "Lewy" imponował zaraz po samym przyjściu do FC Barcelony, a więc w okresie przed mundialem w Katarze.

Gdy oficjalnie ogłoszono, ze nowym szkoleniowcem zespołu z Katalonii będzie Hansi Flick, u wielu kibiców pojawiła się pełna wiara w to, że znów zobaczą takiego Lewandowskiego, jakiego mogli oglądać, gdy Bayern Monachium prowadzony był przez Flicka. Wówczas "Lewy" nie tyle błyszczał, co wręcz fruwał nad boiskiem. Polak wyglądał obłędnie i był głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki, ale galę odwołano z powodu pandemii COVID-19.