Lewandowski w szoku, nie mógł uwierzyć. Zaskakujące kulisy meczu Polaków. "Co Ty gadasz?!"

Tomasz Brożek

Remis z Holandią po świetnym występie i wywalczone w bólach zwycięstwo na Malcie - w ten oto sposób reprezentacja Polski zwieńczyła swoje tegoroczne występy. A co działo się za kulisami listopadowego zgrupowania? Na tym polu nie zawiódł po raz kolejny portal "Łączy nas piłka", który zaprezentował między innymi, jak Robert Lewandowski czyta wywiad z... 17-letnim Robertem Lewandowskim. Początkowo snajper FC Barcelona sam nie mógł uwierzyć, jaka perełka trafiła do jego rąk.

Robert Lewandowski czytający wywiad z... Robertem Lewandowskim
Robert Lewandowski czytający wywiad z... Robertem LewandowskimŁączy nas piłkaESP/Twitter

- Ależ perełkę odkopał Emil Kopański (rzecznik reprezentacji Polski - przyp. red.) - napisał na platformie X Adam Delimat, który podczas zgrupowań krąży między naszymi kadrowiczami z kamerą w ręce.

I trudną z tą opinią jakkolwiek polemizować.

Przed meczem z Maltą na kapitana reprezentacji Polski czekała bowiem zaskakująca niespodzianka. A było nią wydanie "Mazowieckiego Sport Expressu" z kwietnia 2006 roku, na łamach którego pojawił się wywiad z obecnym snajperem FC Barcelona, wtedy jeszcze obiecująco zapowiadającym się 17-latkiem.

Co ty gadasz? Ale to jest oryginał, nie?
zapytał na wstępie "Lewy", jakby nie wierząc w to, co widzi

A następnie rozpoczął lekturę. - Wychowanek Varsovii Robert Lewandowski ma niespełna 18 lat. Pojawił się treningach rezerw stołecznej Legii w lecie ubiegłego roku, ale pierwsze kroki w dorosłej piłce stawiał w drużynie warszawskiej Delty. Utalentowany napastnik staje się powoli postrachem trzecioligowych bramkarz. Zauważył to trener kadry do lat osiemdziesięciu... Tfu, osiemnastu - czytał na głos z przejęciem, po czym poprawiając swój błąd, wybuchł śmiechem.

Już bliżej
zażartował

Hit. Robert Lewandowski przeczytał w wywiad z samym sobą sprzed 19 lat

Szkoleniowiec, o którym była mowa, to Radosław Mroczkowski, były selekcjoner naszej młodzieżówki, który powołał Roberta Lewandowskiego na konsultacje.

- Ostatnie udawało mi się dość systematycznie zdobywać bramki i po cichu liczyłem na powołanie. Mimo to jestem mile zaskoczony i bardzo szczęśliwy. Postaram się pokazać z jak najlepszej strony i zadomowić w kadrze na dłużej - deklarował wówczas zadowolony z wyróżnienia nastolatek.

- Ależ wywiad - skwitował cały materiał po 19 latach jego główny bohater. A następnie zaczął przeglądać tabele IV ligi oraz Ekstraklasy.

Takie sceny to nie lada gratka. A samo wydanie gazety z wywiadem Roberta Lewandowskiego sprzed lat, stanowi teraz po czasie niezwykle cenny eksponat.

