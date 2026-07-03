Robert Lewandowski ostatnie cztery lata spędził w Barcelonie. W ostatnich tygodniach toczyła się debata nad jego klubową przyszłością. Często pojawiały się informacje, że trafi do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie - według doniesień medialnych - nie otrzymał żadnej propozycji z tej części świata. Jedyną, konkretną i zadowalającą była ta przedstawiona przez Chicago Fire. W poniedziałek (29 czerwca) poinformowano, że Polak dołączy do "Strażaków". Ma w tym klubie zarabiać około 20 milionów dolarów rocznie.

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Nowy klub Lewandowskiego założony został jesienią 1997 roku, a jego pierwszymi gwiazdami byli Polacy - Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny. Zespół już w swoim pierwszym sezonie sięgnął po mistrzostwo, a przede wszystkim Nowak zdobył serca kibiców. Szybko został kapitanem zespołu, w którym występował cztery lata. Zaliczył w barwach tej drużyny 139 występów, strzelił 29 goli i zanotował 42 asysty. Trzykrotnie znalazł się w jedenastce sezonu MLS. Regularnie brał udział w meczu gwiazd (MLS All-Star). Ponadto jako pierwszy trafił do Galerii Sław Chicago Fire ("Ring of Fire").

Nowak zakończył karierę piłkarską właśnie w Chicago i niemal natychmiast zajął się pracą szkoleniową. W latach 2004 - 2006 prowadził zespół D.C. United, z którym wygrał tytuł mistrzowski.

Następnie był trenerem reprezentacji USA do lat 23, a także przez chwilę prowadził seniorski zespół (3 mecze w 2008 roku). Od 29 maja 2009 do 13 czerwca 2012 był trenerem i jednocześnie wiceprezesem ds. operacyjnych w nowo dołączonym do MLS klubie, Philadelphia Union. Ponadto prowadził Lechię Gdańsk i Jagiellonię Białystok, ale bez większych sukcesów.

Nowak i Lewandowski mogli spotkać się w reprezentacji Polski

Ciekawostką o Nowaku jest to, że kilkukrotnie był przymierzany do roli selekcjonera reprezentacji Polski. Tak więc mógł on zostać przełożonym Lewandowskiego.

Pierwszy raz miało to miejsce jesienią 2009 roku. Wówczas prezes PZPN Grzegorz Lato wybrał Franciszka Smudę. - Kadra to nie jest komitet wyborczy. Do tego, aby podjąć taką pracę, potrzeba chęci obu zainteresowanych stron - wspominał na łamach "Przeglądu Sportowego" w 2012 roku.

Nazwisko Nowaka wracało jak bumerang niemal po każdym odejściu kolejnego selekcjonera drużyny narodowej. Po odejściu Smudy ponownie głośno było o Nowaku, ale Lato tym razem postawił na Waldemara Fornalika, który nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

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W grudniu 2021 roku kadrę porzucił Paulo Sousa i po raz pierwszy selekcjonera musiał wybrać Cezary Kulesza. Sternik PZPN zdecydował się na Fernando Santosa. Wówczas sport.tvp.pl informowało, że kontrkandydatem był właśnie Nowak.

Ostatni raz o byłej gwieździe Chicago Fire było w czerwcu 2025 roku. Gdy Michał Probierz zrezygnował z prowadzenia narodowego zespołu to sport.pl donosił, że "Piotr Nowak odbył spotkanie z Cezarym Kuleszą". Wówczas faworytem prezesa PZPN był Maciej Skorża, który nie zdecydował się objąć kadry narodowej, a sternik federacji postawił na Jana Urbana.

Nowak od czerwca 2022 roku pozostaje bezrobotny. Jego ostatnią pracą była ta w Jagiellonii.

Lewandowski poleciał do Chicago. Klub kusi także inną gwiazdę Canales/SOPA Images/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk East News

Robert Lewandowski AFP





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