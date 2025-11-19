Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski w Polsce, nagle taka wycieczka Flicka. Oglądał swojego zawodnika

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W poniedziałek meczem wyjazdowym z Maltą piłkarska reprezentacja Polski zakończyła listopadowe zgrupowanie. Niektórzy z piłkarzy wracali do swoich klubów prosto z Malty, a inni wrócili do kraju. Wśród nich znalazł się Robert Lewandowski, który spędził wtorek w Łodzi. Co ciekawe, ten dzień w interesujący sposób spędził także Hansi Flick. Szkoleniowiec Barcelony został przyłapany na meczu "nieistniejącej" kadry.

Hansi Flick
Hansi FlickJOSEP LAGOAFP

Zakończyła się już listopadowa przerwa reprezentacyjna. Podczas niej piłkarska kadra Polski zdołała w dobrym stylu zremisować w Warszawie na PGE Narodowym z Holandią 1:1, a także po nieco gorszym spotkaniu wygrała na wyjeździe z Maltą 3:2. Tym samym kadra Jana Urbana zakończyła fazę grupową kwalifikacji do mistrzostw świata na 2. miejscu i weźmie udział w barażach.

Tuż po spotkaniu wydawało się, że większość piłkarzy uda się z Malty prosto do swoich klubów. Co ciekawe, w tym gronie nie znalazł się Robert Lewandowski, który zamiast do Barcelony udał się do Łodzi i wykorzystał ostatni dzień wolny na wzięcie udziału w wydarzeniu jednej z firm, której jest udziałowcem.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski wrócił do Barcelony, a tu ogłaszają o transferze. Klub pod ścianą

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Na pewną wycieczkę zdecydował się także Hansi Flick. Co prawda, nie była ona aż tak pokaźna, jak napastnika. Niemiecki szkoleniowiec we wtorek pojawił się na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie na spotkaniu drużyny Katalonii z Palestyną.

    Flick zauważony, grał jego zawodnik

    Drużyna złożona z graczy urodzonych w tym regionie Hiszpanii czasem rozgrywa mecze towarzyskie, jednakże nie są one brane pod uwagę przez UEFA oraz FIFA. Na obiekcie w Barcelonie zespół pokonał jednak wspomnianą Palestynę 2:1.

    Szkoleniowiec miał okazję obejrzeć występ swojego zawodnika, a dokładniej Marca Bernala. Ten spędził na murawie 45. minut, lecz nie zdołał zdobyć bramki ani nie zanotował asysty. Niemiec jednak został na meczu do ostatniego gwizdka.

    Jego zespół czeka jednak teraz nieco trudniejszy czas. Wszystko ze względu na harmonogram, bowiem w sobotę na Camp Nou zjawi się Athletic Bilbao, a kilka dni później "Duma Katalonii" uda się do Londynu, gdzie w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów zmierzy się z Chelsea.

    Austria - Bośnia i Hercegowina. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

    Zobacz również:

    Kylian Mbappe
    La Liga

    Wrze wokół Kyliana Mbappe. Wieści już dotarły do Madrytu. "Rozszarpałbym go na strzępy"

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Mężczyzna w średnim wieku, ubrany w ciemną bluzę, energicznie gestykuluje stojąc na tle rozmytej widowni stadionu sportowego.
    Hansi FlickAFP
    mężczyzna w granatowej koszulce stoi bokiem na tle rozmytej trybuny stadionu, w tle widać kilku pracowników technicznych oraz nieskoncentrowaną publiczność
    Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Piłkarz w koszulce FC Barcelony celebrujący zdobycie gola z wyciągniętymi rękami, na tle stadionu oraz innych zawodników w tle.
    Robert LewandowskiLalo R. VillarEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja