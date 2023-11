Lewandowski w Polsce, a tu nagle taki cios. Polak już skreślany, druzgocące wieści

Nie myślę o tym, ile dokładnie szans mamy w tej chwili na awans. Najważniejsze, żeby wygrać teraz z Czechami. Potem zobaczymy, co nam to zwycięstwo da przy odrobinie szczęścia. Jeśli niewiele, to ta wygrana i tak będzie miała znaczenie. Jakie konkretnie? Nie chcę tego nazywać nowym otwarciem, ale po zwycięstwie będziemy mogli powiedzieć: idziemy do przodu! To będzie znak, że wracamy na właściwą ścieżkę, a morale zespołu rośnie

~ przyznał kapitan "Biało-Czerwonych"