Lewandowski w Polsce, a tu Barcelona ogłasza. Klub przekazał kapitalne wieści

Robert Lewandowski przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się do meczów Ligi Narodów z Portugalią oraz Chorwacją. Nasz snajper przyjechał na nie w kapitalnej formie, po udanych tygodniach w barwach FC Barcelona , skwitowanych hat-trickiem ustrzelonym w ostatnim meczu La Liga z Deportivo Alaves.

~ powiedział Lewandowski po przyjeździe do Warszawy, opowiadając o wzroście formy całej drużyny pod wodzą trenera Hansiego Flicka

Myślę, że wszyscy lepiej wyglądamy na boisku. Ja mam więcej sytuacji, więcej podań. Nie ma co się oszukiwać, że we wczorajszym meczu ja dostałem takie podania od chłopaków, że pozostało mi je tylko wykończyć zgodnie z piłkarskim abecadłem. Twardo stąpamy po ziemi. Sezon jest bardzo długi. Nie rozpływamy się, możemy być jeszcze silniejsi

FC Barcelona chwali się skutecznością Roberta Lewandowskiego. I nie tylko

"Lewy" wygląda obecnie lepiej w zasadzie w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła, niż miało to miejsce w poprzednim sezonie, a zwłaszcza na jego starcie, jeszcze pod wodzą Xaviego Hernandeza. Dotyczy to zwłaszcza jego skuteczności. 36-latek wrócił do topowej formy strzeleckiej i znów zadziwia swoimi popisami pod bramką rywala.