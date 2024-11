FC Barcelona gromi kolejnych rywali, Lewandowski głodny kolejnych bramek

Hansi Flick zupełnie odmienił grę FC Barcelona. Pod jego wodzą zespół przemienił się w maszynę do pressingu, niemal nieustannie dążącą do zdobycia kolejnych bramek. W środę "Blaugrana" zmierzy się na wyjeździe z Crveną Zvezdą, jednym z najsłabszych zespołów w dotychczasowej edycji Ligi Mistrzów. Do tego starcia wicemistrzowie Hiszpanii podejdą w świetnych nastrojach. Mają na koncie serię sześciu kolejnych zwycięstw, by wymienić tylko rozbicie Bayernu Monachium u siebie (4:1) i Realu Madryt na wyjeździe (4:0). Flick przed środowym starciem mówi wprost, że celem FC Barcelona jest zapewnienie sobie miejsca w czołowej ósemce, co pozwoli uniknąć dodatkowego dwumeczu w europejskich pucharach na wiosnę. Swój cel ma jednak także Robert Lewandowski.