Lewandowski w ogniu krytyki. Były trener wskazuje problem. Szczera diagnoza

Leszek Ojrzyński o Robercie Lewandowskim w FC Barcelona: Chce udowodnić, że nie zawiedzie

Jak obecną dyspozycję Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona ocenia jego były trener ze Znicza Pruszków - Leszek Ojrzyński? - Pamiętamy Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Tyle lat tam był, dostosowywał się, choć wchodził do drużyny "z wysokiego C" jako król strzelców i już tam rozdawał karty. To była wielka maszyna, nie ma się co oszukiwać. Oni grali wymiennie, a pewne rzeczy były automatycznie. Nie ma co wymieniać nazwisk zawodników. Oni się uzupełniali. Gdy Robert wyszedł z pola karnego, defensywni pomocnicy już byli jako napastnicy i to wszystko grało - powiedział 50-letni szkoleniowiec podczas programu "Cafe Futbol" na antenie Polsatu Sport.