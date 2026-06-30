Lewandowski w nowym klubie, jest reakcja Bayernu. Króciutko

Robert Lewandowski po opuszczeniu szeregów FC Barcelona łączony był z najróżniejszymi zespołami - m.in. włoskimi czy saudyjskimi, ale z biegiem czasu zyskiwał tu na znaczeniu inny potencjalny kierunek, MLS i tamtejsze Chicago Fire.

Jeszcze w niedzielę włoski dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił swoje słynne "Here we go!" w temacie wskazując, że "Lewego" niebawem zobaczymy w akcji w USA - nazajutrz tymczasem nadeszło oficjalne potwierdzenie również i ze strony "Strażaków".

Lewandowski w Chicago Fire, Bayern Monachium reaguje. Piękne słowa dawnego klubu Polaka

Ruch ten spotkał się naturalnie z falą rozmaitych komentarzy - i swoje trzy grosze w temacie postanowił dorzucić tu także Bayern Monachium, dawny zespół "RL9", który zamieścił wymowny wpis na portalu X na swoim profilu kierowanym do amerykańskich i kanadyjskich fanów:

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"Życzymy Robertowi Lewandowskiemu szczęścia podczas jego nowej przygody w MLS" - padło. W "Die Roten" z pewnością więc nie zapominają o swym dawnym napastniku, który był współautorem rozlicznych sukcesów ekipy z Allianz Arena.

MLS: Debiut Lewandowskiego może nastąpić już 17 lipca

Robert Lewandowski w Major League Soccer może zadebiutować już 17 lipca o godz. 02.30 czasu polskiego, kiedy to jego nowa drużyna zmierzy się z Vancouver Whitecaps, notabene obecnym zespołem jego starego znajomego z Bayernu, Thomasa Mullera.

"The Firemen" oprócz sezonu regularnego MLS rywalizują obecnie również w Leagues Cup - pierwsze spotkania pod szyldem tych rozgrywek "Lewy" będzie mógł rozegrać w pierwszej połowie sierpnia.

Robert Lewandowski JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press/East News East News

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski potwierdził transfer do Chicago Fire STEFAN KOOPS AFP





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