Lewandowski w nowym klubie, jest reakcja Bayernu. Króciutko

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W poniedziałkowy wieczór w końcu otrzymaliśmy potwierdzenie ws. tego, na co zapowiadało się już od tygodni - Robert Lewandowski został zawodnikiem Chicago Fire i niebawem powalczy o najwyższe laury w amerykańskiej Major League Soccer. Na ten ruch zareagował jeden z byłych klubów Polaka, Bayern Monachium - ekipie z Bawarii wystarczyło tu tak naprawdę jedno zdanie...

Robert Lewandowski wśród piłkarzy w białych dresach z czerwonym akcentem, stojących razem i patrzących w stronę aparatu.
Robert LewandowskiJAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESSEast News

Robert Lewandowski po opuszczeniu szeregów FC Barcelona łączony był z najróżniejszymi zespołami - m.in. włoskimi czy saudyjskimi, ale z biegiem czasu zyskiwał tu na znaczeniu inny potencjalny kierunek, MLS i tamtejsze Chicago Fire.

Jeszcze w niedzielę włoski dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił swoje słynne "Here we go!" w temacie wskazując, że "Lewego" niebawem zobaczymy w akcji w USA - nazajutrz tymczasem nadeszło oficjalne potwierdzenie również i ze strony "Strażaków".

Zawrzało po meczu Niemców, ich rodak wściekły. Naprawdę to powiedział

Lewandowski w Chicago Fire, Bayern Monachium reaguje. Piękne słowa dawnego klubu Polaka

Ruch ten spotkał się naturalnie z falą rozmaitych komentarzy - i swoje trzy grosze w temacie postanowił dorzucić tu także Bayern Monachium, dawny zespół "RL9", który zamieścił wymowny wpis na portalu X na swoim profilu kierowanym do amerykańskich i kanadyjskich fanów:

"Życzymy Robertowi Lewandowskiemu szczęścia podczas jego nowej przygody w MLS" - padło. W "Die Roten" z pewnością więc nie zapominają o swym dawnym napastniku, który był współautorem rozlicznych sukcesów ekipy z Allianz Arena.

Holendrzy w furii po porażce na mundialu. Wygarnęli im wszystko, padają zarzuty

MLS: Debiut Lewandowskiego może nastąpić już 17 lipca

Robert Lewandowski w Major League Soccer może zadebiutować już 17 lipca o godz. 02.30 czasu polskiego, kiedy to jego nowa drużyna zmierzy się z Vancouver Whitecaps, notabene obecnym zespołem jego starego znajomego z Bayernu, Thomasa Mullera.

"The Firemen" oprócz sezonu regularnego MLS rywalizują obecnie również w Leagues Cup - pierwsze spotkania pod szyldem tych rozgrywek "Lewy" będzie mógł rozegrać w pierwszej połowie sierpnia.

Zobacz również:

Ousmane Dembele i Kylian Mbappe mogą poprowadzić Francję do wygranej nad Szwecją w 1/16 finału MŚ
Mundial

Francja - Szwecja. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, MUNDIAL]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Mężczyzna w sportowym stroju z biało-czerwonymi barwami podnosi dłoń z otwartą pięścią w kierunku aparatu, otoczony przez kilku innych młodych mężczyzn ubranych podobnie.
Robert LewandowskiJAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press/East NewsEast News
Uśmiechnięty piłkarz w szarej koszulce reprezentacji Polski spaceruje po stadionie piłkarskim podczas treningu.
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News
Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski z numerem 9 podczas meczu na stadionie.
Robert Lewandowski potwierdził transfer do Chicago FireSTEFAN KOOPSAFP


Kosecki ostro o selekcjonerze Portugalii. "Nie pasuje"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja