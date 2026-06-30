Lewandowski w nowym klubie, Boniek już zabrał głos. I ogłasza ws. reprezentacji

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W poniedziałek wieczorem oficjalnie wyjaśniła się przyszłość Roberta Lewandowskiego. Były napastnik Barcelony dołączył do Chicago Fire i będzie starał się podbić MLS. Ruch ten jest komentowany niemal na całym świecie, a głos zabrał już Zbigniew Boniek. Co ciekawe, dodał on również kilka słów w kontekście reprezentacji i ewentualnej decyzji napastnika.

Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski
Zbigniew Boniek, Robert LewandowskiFot. Konrad Swierad / Arena Akcji/NEWSPIX.PL / Grzegorz Wajda/REPORTERNewspix/East News

Po długim oczekiwaniu w końcu poznaliśmy nowego pracodawcę Roberta Lewandowskiego. Polak po rozstaniu z FC Barcelona został wolnym agentem i mógł dołączyć do danego zespołu bez konieczności zapłaty kwoty odstępnego. W mediach głośno było o przenosinach do Serie A, bądź Arabii Saudyjskiej. Do tego zainteresowania usługami napastnika nie kryło amerykańskie Chicago Fire.

I to właśnie wokół tego kierunku w ostatnim czasie było najgłośniej. 37-latek udał się nawet do Chicago, gdzie spotkał się z przedstawicielami klubu. Mimo to konkretów brakowało. Do przełomu doszło w poniedziałek, bowiem popularni "Strażacy" ogłosili, że Lewandowski został ich nowym graczem.

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Ruch ten spotkał się ze sporym poruszeniem w środowisku piłkarskim. Głos zabrał już nawet Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty przyznał wprost, że "Lewy" wybrał bardzo dobrze. Co ciekawe, zwraca uwagę również na wiek gracza, w którym raczej myśli się o końcu kariery.

- To dla Roberta kapitalne rozwiązanie. Pomijając Messiego i Ronaldo, którzy są z innej planety, w wieku Roberta raczej kończy się już karierę, a nie idzie do nowego klubu zarabiać ciężkie miliony. Jeśli ktoś chce mu zapłacić potężne pieniądze, dlaczego nie ma się jeszcze pobawić piłką przez te dwa lata? - przekazał.

Boniek ogłasza ws. Lewandowskiego i reprezentacji. "Jestem ciekawy"

Co więcej, 70-latek zwraca również uwagę na ewentualną decyzję byłego gracza Barcelony ws. dalszej gry w reprezentacji Polski. Jak przekazał, jest to dla niego bardzo interesujące, co finalnie postanowi napastnik.

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- Sam jestem ciekawy, jak to wszystko wpłynie na naszą kadrę i mówiąc szczerze, to interesuje mnie najbardziej. Nie wiem, co zrobi Robert. Sam poczuje, kiedy przyjdzie moment, by powiedzieć reprezentacji "pas" - dodał.

Lewandowski w barwach Chicago Fire może zadebiutować jeszcze w trakcie mundialu. Jego ekipa do gry po przerwie wróci 17 lipca, a wtedy zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

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Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
piłkarz w czerwonym stroju z numerem 9 i napisem „Lewandowski” kuca na murawie boiska, wokół niego rozmyte sylwetki osób przy linii bocznej oraz trybuny w tle
Robert LewandowskiPONTUS LUNDAHLAFP
Mężczyzna w średnim wieku w jasnym golfie i ciemnym płaszczu stoi w otoczeniu ludzi na trybunach, wokół skupieni widzowie.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News


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