Lewandowski w najdroższym meczu w dziejach? Kosmiczna suma za... sparing

Co ważne latem 2022 roku za oceanem odbyło się m.in. " El Clasico " - i dla polskich kibiców był to o tyle pamiętny mecz, że przeciwko Realowi Madryt w barwach " Blaugrany " debiutował wówczas Robert Lewandowski . Kapitan naszej kadry najprawdopodobniej i tego lata zmierzy się na amerykańskiej ziemi z zawodnikami "Los Blancos" - i tutaj warto wspomnieć o bardzo ciekawym wątku.

"El Clasico" w Teksasie pobije finansowy rekord? Za mecz Real - Barcelona można wydać fortunę

Przeciętna cena wejściówek ma wahać się bowiem w okolicach 504 dolarów, czyli mniej więcej 2100 zł. Za najtańsze miejsca trzeba będzie zapłacić 205 dolarów (ok. 850 zł), za najdroższe zaś 1344 dolarów (ok. 5600 zł). Mowa tu jednak jedynie o standardowych lokalizacjach - w sprzedaży znalazło się jeszcze 40 specjalnych biletów pozwalających na zajęcie - można by rzec VIP-owskich - siedzisk z widokiem praktycznie z poziomu murawy. Te będą kosztować od 2,5 tys. do 3,1 tys. dolarów (10,4 tys. zł - 12,9 tys. zł).