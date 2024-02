Lewandowski w mocnym szoku, sam już nie kryje. Wyjawił poważny problem

Później nadeszły trudniejsze momenty, lecz koniec końców Robert Lewandowski poprowadził ekipę trenera Xaviego Hernandeza do mistrzostwa Hiszpanii, sięgając przy tym po koronę króla strzelców La Liga - w 34 spotkaniach trafił do siatki 23 razy.

Trudny sezon dla FC Barcelona. Robert Lewandowski zabrał głos

Od początku sezonu wielu kluczowych piłkarzy jest kontuzjowanych. I to nie jeden, nie dwóch, a kilku na raz. Brakuje stabilizacji, w tym sezonie nie zagraliśmy chyba dwóch meczów z rzędu w optymalnym składzie. Na ławce siedzą bardzo młodzi piłkarze – oni są potrzebni, ale w kluczowych momentach potrzebne jest też doświadczenie. Nie mamy stabilnego składu, zespół ciągle się zmienia

I odnosząc się personalnie do swoich występów, dodał: - Początek był ciężki , a kiedy dochodziłem do formy, wypadłem na miesiąc z powodu kontuzji. Od nowego roku coraz lepiej czuję się fizycznie . Ale nie wygrywamy meczów różnicą kilku goli, spotkania z Alaves (3:1) i Betisem (4:2) były wyjątkiem. Widziałem statystyki, z których wynika, że tworzymy najwięcej sytuacji w LaLidze - ja na boisku tego nie widzę. Takie statystyki trochę zakłamują rzeczywistość - nam ciężko jest podejść pod pole karne rywala.

FC Barcelona. Robert Lewandowski w szoku przez hiszpańskie media

Robert Lewandowski w Hiszpanii musi mieć się na baczności. Tamtejsze media śledzą bowiem w zasadzie każdy jego ruch, dokładnie analizując później nawet największe gesty. Ba, dochodzi i do przypadków, gdy z ruchu warg piłkarzy w La Liga eksperci wyczytują, co mówią do swoich rywali w czasie meczów.