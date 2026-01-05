Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski w końcu się doczekał. Barcelona już gotowa. Historyczny moment Polaka

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

To będzie bardzo intensywny czas dla FC Barcelona. Piłkarze mistrzów Hiszpanii udali się do Arabii Saudyjskiej, gdzie zagrają co najmniej jedno spotkanie w ramach Superpucharu Hiszpanii. Fani z Katalonii wierzą, że zawodnicy na Bliskich Wschodzie zostaną nieco dłużej, co oznaczałoby grę w wielkim finale. Dużą rolę w tych rozgrywkach może odegrać Robert Lewandowski, o czym przypominają hiszpańskie media.

Piłkarz w stroju FC Barcelony biegnie z widoczną radością po zdobyciu bramki, w tle rozmyta publiczność na stadionie.
Robert LewandowskiGarcia/Action Plus/ShutterstockEast News

Początek stycznia od kilku sezonów jest pierwszym momentem w hiszpańskiej w piłce, w którym można wywalczyć pierwsze trofeum. Wówczas rozgrywany jest Superpuchar Hiszpanii, który przybrał formę miniturnieju z udziałem czterech zespołów. W tym roku tytułu bronić będzie FC Barcelona, która dwanaście miesięcy temu w finale pokonała Real Madryt. I również teraz niewykluczone jest, że w decydującym starciu dojdzie do El Clasico.

Jednak i Duma Katalonii i Królewscy w półfinałach mają na swojej drodze inne kluby. Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao, a Real w derbach Madrytu z Atletico. W stolicy Katalonii mocno liczą na to, że podobnie jak przed rokiem, uda się sięgnąć po to trofeum. A hiszpańskie media przypominają, że główną rolę w Superpucharze może odegrać nie kto inny, jak Robert Lewandowski.

    Lewandowski wraca do ulubionych rozgrywek. Polak przed historyczną szansą

    Dziennikarze "Sportu" skupili się na dokonaniach reprezentanta Polski w Superpucharze Hiszpanii. Przypominają, że ten sezon nie jest dla napastnika aż tak udany, jak poprzedni, ale szansą na ponowne udowodnienie swojej wartości będą mecze w Arabii Saudyjskiej. Dotychczas Lewandowski ma na koncie dwa trofea, dwie asysty oraz pięć goli, a to wszystko w zaledwie sześciu meczach. Polak to najskuteczniejszy zawodnik Superpucharu Hiszpanii, jaki pojawi się w Arabii.

      Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców tylko w jednym meczu tych rozgrywek, co miało miejsce przed rokiem w rywalizacji właśnie z baskijskim zespołem. Polak w historycznej klasyfikacji strzelców Superpucharu jest natomiast na szóstym miejscu. Ma jednak szansę, aby awansować aż na drugą pozycję. Brakuje mu do tego "tylko" dwóch trafień.

      Przed kapitanem reprezentacji Polski są Hristo Stoiczkow i Txiki Begiristain z sześcioma trafieniami oraz Karim Benzema i Raul Gonzalez z siedmioma golami. Na ten moment Lewandowski ma tylko matematyczne szanse, aby dogonić lidera klasyfikacji wszech czasów. Leo Messi ma bowiem aż czternaście bramek zdobytych w Superpucharze. Niewątpliwie jednak uplasowanie się za legendarnym Argentyńczykiem i tak będzie dużym osiągnięciem dla Polaka.

      Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
      Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
      Robert Lewandowski
      Robert LewandowskiANDER GILLENEAAFPAFP

