Lewandowski w końcu się doczekał. Barcelona już gotowa. Historyczny moment Polaka

Początek stycznia od kilku sezonów jest pierwszym momentem w hiszpańskiej w piłce, w którym można wywalczyć pierwsze trofeum. Wówczas rozgrywany jest Superpuchar Hiszpanii, który przybrał formę miniturnieju z udziałem czterech zespołów. W tym roku tytułu bronić będzie FC Barcelona, która dwanaście miesięcy temu w finale pokonała Real Madryt. I również teraz niewykluczone jest, że w decydującym starciu dojdzie do El Clasico.

Jednak i Duma Katalonii i Królewscy w półfinałach mają na swojej drodze inne kluby. Barcelona zmierzy się z Athletikiem Bilbao, a Real w derbach Madrytu z Atletico. W stolicy Katalonii mocno liczą na to, że podobnie jak przed rokiem, uda się sięgnąć po to trofeum. A hiszpańskie media przypominają, że główną rolę w Superpucharze może odegrać nie kto inny, jak Robert Lewandowski.

Lewandowski wraca do ulubionych rozgrywek. Polak przed historyczną szansą

Dziennikarze "Sportu" skupili się na dokonaniach reprezentanta Polski w Superpucharze Hiszpanii. Przypominają, że ten sezon nie jest dla napastnika aż tak udany, jak poprzedni, ale szansą na ponowne udowodnienie swojej wartości będą mecze w Arabii Saudyjskiej. Dotychczas Lewandowski ma na koncie dwa trofea, dwie asysty oraz pięć goli, a to wszystko w zaledwie sześciu meczach. Polak to najskuteczniejszy zawodnik Superpucharu Hiszpanii, jaki pojawi się w Arabii.

Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców tylko w jednym meczu tych rozgrywek, co miało miejsce przed rokiem w rywalizacji właśnie z baskijskim zespołem. Polak w historycznej klasyfikacji strzelców Superpucharu jest natomiast na szóstym miejscu. Ma jednak szansę, aby awansować aż na drugą pozycję. Brakuje mu do tego "tylko" dwóch trafień.

Przed kapitanem reprezentacji Polski są Hristo Stoiczkow i Txiki Begiristain z sześcioma trafieniami oraz Karim Benzema i Raul Gonzalez z siedmioma golami. Na ten moment Lewandowski ma tylko matematyczne szanse, aby dogonić lidera klasyfikacji wszech czasów. Leo Messi ma bowiem aż czternaście bramek zdobytych w Superpucharze. Niewątpliwie jednak uplasowanie się za legendarnym Argentyńczykiem i tak będzie dużym osiągnięciem dla Polaka.

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski ANDER GILLENEAAFP AFP