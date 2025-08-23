Lewandowski w końcu gotowy do gry. Flick podjął decyzję, wszystko jasne

FC Barcelona marzy o powtórzeniu wyników, które udało się osiągnąć w poprzednim sezonie. Mowa oczywiście w szczególności o tym, co działo się na krajowym podwórku, gdzie "Blaugrana" zdominowała rywalizację o wszystkie tytuły i ostatecznie sięgnęła po mistrzostwo La Liga, puchar Hiszpanii, a także superpuchar Hiszpanii. We wszystkich tych rozgrywkach wyprzedziła Real Madryt.

Wielki udział w sukcesach zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka miał oczywiście Robert Lewandowski. Niemiecki szkoleniowiec odbudował napastnika reprezentacji Polski i sprawił, że "Lewy" znów pojawiał się na okładkach, żeby wspomnieć, choćby występ w październikowym El Clasico na Santiago Bernabeu. Ten sezon nie zaczął się jednak dobrze dla Polaka.

Lewandowski na ławce. Flick podjął decyzję

Jeszcze w trakcie przygotowań nasz napastnik złapał bowiem kontuzję mięśniową, która wykluczyła go z występu w pierwszej kolejce hiszpańskiej La Liga przeciwko Majorce. Tamto spotkanie Barcelona wygrała (3:0) w cieniu potężnych kontrowersji sędziowskich. "Lewy" wrócił do kadry na mecz z Levante w drugiej kolejce, ale Hansi Flick zdecydował się pozostawić Polaka na ławce. Wojciech Szczęsny wciąż nie został zarejestrowany.

Skład Barcelony na mecz z Levante: Joan Garcia; Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde; Pedri, Marc Casado; Raphinha, Ferran Torres, Marcus Rashford i Lamine Yamal.

Skład Levante na mecz z Barceloną: Cunat; Toljan, Adri, Elguezabal, Cabello, Sanchez; Brugue, Martinez, Rey, Morales; Romero.

Relacja tekstowa na żywo z tego spotkania na Sport.Interia.pl. Start rywalizacji o godzinie 21:30.

