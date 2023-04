Lewandowski w jednej drużynie z Messim? Stanowisko Polaka ma być jasne

Lionel Messi odszedł z FC Barcelona do Paris Saint-Germain latem 2021 roku. W pierwszym sezonie "Blaugrana" bez Argentyńczyka mocno cierpiała na brak lidera, który jednocześnie byłby piłkarzem klasy światowej. Rok po odejściu legendy do tej roli Joan Laporta ściągnął Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Okazuje się, że obaj piłkarze już niebawem mogą po raz pierwszy w historii znaleźć się w jednej drużynie.

Portal "Relevo" podaje, że nastroje panujące w szatni Barcelony związane z powrotem Lionela Messiego są dość mieszane. Z jednej strony piłkarze bardzo chcieliby przyjście argentyńskiego piłkarza, z drugiej jednak są świadomi problemów finansowych, z jakimi mierzy się "Duma Katalonii". Klubowi wciąż nie udało się zarejestrować Gaviego, Ronalda Araujo, Sergiego Roberto i Marcosa Alonso. Nic więc dziwnego, że na ewentualny powrót byłego kapitana "Barcy" rzucany jest duży cień wątpliwości.

Jak piłkarze Barcelony zapatrują się na powrót Messiego?

Powrotem Messiego do Barcelony szczególnie zachwycona miałaby być hiszpańska starszyzna, czyli Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto. Świeżo upieczony mistrz świata w przeszłości doskonale rozumiał się z nimi zarówno na boisku, jak i poza nim. Zawodnicy wspólnie święcili największe sukcesy klubowe w całej swojej karierze.

Dla młodzieży FC Barcelona, przyjście piłkarza takiego jak Lionel Messi byłoby powodem do wielkiej dumy i zastrzykiem motywacji do lepszej gry. Zawodnicy tacy jak Pedri, Gavi czy Ronald Araujo są postrzegani jako przyszłe legendy klubu, o ile tylko zdecydują się w nim zostać. Obecność Argentyńczyka miałaby sprawić, że ich początek kariery w stolicy Katalonii byłby o wiele bogatszy. Pomijając to, że na transferze Messiego zyskałaby cała gra zespołu, jest on również symbolem jej największych sukcesów i chodzącym pomnikiem klubu.

W przeszłości wiele mówiło się o tym, że relacja Marca-Andre ter Stegena i Lionela Messiego nie należą do najlepszych. Niemiec jest jednak wielkim profesjonalistą i również chętnie widziałby Argentyńczyka ponownie w szatni "Barcy". Po jego odejściu z klubu napisał w mediach społecznościowych pożegnalny post, zapewniając wszystkich, że on i Messi zawsze patrzyli w tym samym kierunku.

Pozostała więc kwestia Roberta Lewandowskiego, czyli piłkarza, który przyszedł do Barcelony między innymi po to, aby wypełnić lukę po odejściu Lionela Messiego i przejąć po nim rolę lidera zespołu. Przyjście Argentyńczyka nie sprawiłoby, że wartość Polaka w strukturach zespołu by spadła. Wręcz przeciwnie - napastnik mógłby bardzo skorzystać na obecności takie zawodonika za swoimi plecami. Lionel Messi zawsze był znany jako wspaniały asystent i to właśnie on mógłby posyłać "Lewemu" idealnie wymierzone piłki w pole karne rywali. Według Toniego Juanmartiego Polak chętnie widziałby kapitana reprezentacji Argentyny w szatni "Barcy".

W tym momencie powrót Messiego do Barcelony nie jest przesądzony, ani nawet mocno prawdopodobny. Media coraz częściej donoszą jednak, że tego transferu chcą obie strony, a kontrakt Argentyńczyka z PSG kończy się już tego lata. Na drodze stoi jednak szereg przeszkód, które trzeba będzie pokonać, aby doprowadzić do powrotu "Atomowej Pchły" do stolicy Katalonii.

