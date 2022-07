Lewandowski w jedenastce "nowej" Barcelony. "Powinien być liderem"

Transfer "Lewego" póki co utknął w martwym punkcie. Barcelona nie zdołała dotąd sprostać finansowym oczekiwaniom władz Bayernu, a niemieckie media informują dodatkowo, że odejściu Polaka z drużyny sprzeciwia się Uli Hoeness, mający silny wpływ na dyrektora sportowego, Hasana Salihamidzica. Dziennikarze w Hiszpanii wierzą jednak, że cały projekt dojdzie do skutku. "Sport" umieścił już nawet napastnika w jedenastce na sezon 2022/23, którą powinien mieć do dyspozycji trener.

Robert Lewandowski liderem FC Barcelona?

Co ciekawe, podkreślana jest wielka rola, jaką 34-latek miałby pełnić w drużynie. "Powinien być liderem zespołu z uwagi na swoją skuteczność i zdolności przywódcze" - napisał "Sport".

Według ekspertów, jeżeli "Dumie Katalonii" uda się zrealizować wszystkie plany transferowe, będzie ona poważnym kandydatem do walki o najważniejsze trofea. "Będzie mogła walczyć o odzyskanie utraconego w ostatnich latach prestiżu, przede wszystkim - na europejskiej arenie" - napisano.

Skład FC Barcelona na sezon 2022/23 według "Sportu": Ter Stegen (Inaki Pena) - Jordi Alba (Marcos Alonso), Araujo (Eric Garcia, Kounde), Pique (Christensen), Azpilicueta (Dest) - Busquets (Nico), Gavi (Sergi Roberto, De Jong / Bernardo Silva), Pedri (Kessie), Ansu Fati (Ferran Torres), Dembele (Raphinha), Lewandowski (Aubameyang)